Bredense burgemeester sluit niet-erkend woonzorgcentrum Serving You

De Bredense burgemeester Steve Vandenberghe (Vooruit) heeft een bevel tot sluiting uitgevaardigd voor het niet-erkende woonzorgcentrum en psychiatrisch verzorgingstehuis Serving You in de Tulpenlaan 4 en Duinenstraat 280 in Bredene. De burgemeester wil op die manier een halt toeroepen aan de praktijken van Serving You.

“Ik kan niet anders dan de sluiting bevelen, hoewel ik absoluut niet wil dat we mensen op straat moeten zetten. Maar wij hebben vastgesteld dat Serving You de werking voortzet, niettegenstaande dit niet meer mocht”, zegt burgemeester Steve Vandenberghe. Na de sluiting, die vorig jaar in april door de toenmalige Vlaams minister van Volksgezondheid werd beslist, zocht ons begeleidingsteam intensief naar huisvestingsmogelijkheden voor de nog aanwezige bewoners.

“Van de 46 bewoners toen wordt nu nog voor 14 bewoners, waaronder een aantal nieuwe bewoners, een oplossing gezocht. Wij brengen nu nog in kaart welke de zorgnoden zijn van de nieuwe overblijvende bewoners. Als lokaal bestuur stellen we ook de expliciete vraag aan het Departement Zorg van de Vlaamse overheid om samen te werken voor de begeleiding en overplaatsing van deze laatste bewoners. In uitzonderlijke omstandigheden gaan we voor deze mensen over tot crisisopvang”, geeft burgemeester Vandenberghe aan.

Strafklacht

De betrokken bewoners – of eventueel hun wettelijke vertegenwoordigers – worden door de burgemeester, de schepen van welzijn/huisvesting en de algemeen directeur, onder begeleiding van de lokale politie, geïnformeerd over de stand van zaken en het voornemen om tot de overplaatsing over te gaan.

“We laten het hier niet bij en gaan als gemeentebestuur ook een strafklacht neerleggen tegen de uitbaatster van Serving You”, zegt burgemeester Steve Vandenberghe. Nadat de laatste bewoner is overgeplaatst worden de twee panden van Serving You verzegeld door de politie.

Zonder enige erkenning

Serving You kwam in 2023 in het nieuws na een onaangekondigd inspectiebezoek van het Agentschap Zorg van de Vlaamse overheid. Het inspectieverslag stelde ernstige en terugkerende inbreuken vast alsook een toegenomen zorgbehoefte van de bewoners. Ook ex-personeelsleden en families van ex-bewoners getuigden over schrijnende toestanden. Hoewel de voorziening niet beschikt over enige erkenning, werden er toch taken en opdrachten uitgevoerd van een woonzorgcentrum en psychiatrisch verzorgingstehuis. Daarom startte het Departement Zorg de procedure op tot sluiting.

Toenmalig minister van Welzijn Hilde Crevits (CD&V) nam twee ministeriële besluiten met bevel tot sluiting, maar toch werd de werking voortgezet. De minister vaardigde eind augustus twee nieuwe ministeriële besluiten uit, met als uiterste sluitingsdatum eind september 2024. Er kwam een nieuw onaangekondigd inspectiebezoek in november 2024, waaruit bleek dat de uitbating van Serving You nog niet was stopgezet. Eind 2024 kreeg de burgemeester van Bredene de vraag van de secretaris-generaal van het Departement Zorg (Vlaamse overheid) om tot effectieve sluiting over te gaan. Ook de huidige Vlaams minister van Welzijn Caroline Gennez (Vooruit) drong aan op een sluiting. (HH)