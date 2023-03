Bredens woon-zorgcentrum Jacky Maes draait stilaan op volle toeren

Maandag hebben Jeroen Trybou, afscheidnemend interim manager van woon-zorgcentrum Jacky Maes, en Bjorn Pannecoucke, verantwoordelijke ouderenzorg, tijdens de gemeenteraadscommissie Bouw & Exploitatie WZC’ inzage gegeven in de werking van het nieuwe woon-zorgcentrum. “We bouwen verder aan ons inhoudelijk zorgverhaal”, was de samenvatting van hun discours waarin ook ruimte was voor de manco’s, die het centrum nog vertoont.

“Het nieuwe woon-zorgcentrum Jacky Maes, dat stilaan zijn voltooiing bereikt, heeft sinds de eerstesteenlegging al een hele weg afgelegd”, opende afscheidnemend manager Jeroen Trybou op de gemeenteraadscommissie.

Dagverzorgingscentrum

“Er was niet alleen de uitbreiding van de capaciteit van 129 naar 160 bedden (waarvan 10 kortverblijf), op de nieuwe woon-zorgcampus vind je nu ook een dagverzorgingscentrum en een lokaal dienstencentrum. Die waren er in het oude Wackerbout niet.”

Trybou wees op de gefaseerde ingebruikname van het nieuwe woon-zorgcentrum. “De afbraak van de voorste vleugel van Wackerbout en bouw van de tweede fase gebeurde terwijl fase een al open was. Daarom hebben we het wzc ook gaandeweg in gebruik genomen. We moesten altijd op zoek naar de juiste balans tussen voldoende medewerkers en genoeg bewoners voor de beschikbare infrastructuur. Tot maart van vorig jaar werden we bovendien geconfronteerd met medewerkers, die uitvielen door covid19.”

Bewonersaantal opgebouwd

Tussen al deze uitdagingen door werd het bewonersaantal stelselmatig opgebouwd. “Eind 2022 hebben we ons momenteel optimale aantal bewoners bereikt. Intussen werd ook de laatste bouwfase (de belevingsstraat, die beide gebouwen verbindt) afgewerkt.”

De bezettingsgraad draait momenteel rond de 98%. “Dat is een goed cijfer”, meent Trybou. “Maar we willen ook de zorggraad (bewoners worden ingeschaald van licht naar zwaar zorgbehoevend, red.) niet uit het oog verliezen. Die ligt momenteel rond de 80%. Dat bewijst dat we op het vlak van zorg geen concessies doen. Bedoeling is nu om boven de 80% uit te stijgen. Maar dat zal niet abrupt gebeuren. Het zal immers zaak zijn voldoende zorg- en verpleegkundigen te vinden, die hiervoor moeten instaan.”

Ook over het nieuwe dagverzorgingscentrum is Trybou tevreden. “We ontvangen momenteel een tiental mensen per dag. Onze infrastructuur kan er makkelijk 15 tot 20 aan. Maar ook hier willen we niet bruuskeren. Tien à twaalf per dag zou ideaal zijn. Misschien moeten we het aanbod wel nog wat beter bekendmaken op de gemeente.”

Sociaal tarief op komst

Het was tijdens de voorbije gemeenteraden een meermaals gestelde vraag, die maandag terugkwam: hoe zit het nu met dat sociaal tarief in het buurtrestaurant? Trybou formuleerde er maandag een “antwoord onder voorbehoud” op.

“Sinds oktober van vorig jaar is het buurtrestaurant in het Lokaal Dienstencentrum ook tijdens de weekends open. In januari hebben we de tarieven aangepast aan de index naar 8,5 euro/maaltijd. En voor april hebben we een sociaal tarief van 5 euro op de planning staan. Let wel, dit moet politiek nog afgetoetst worden. Officieel is het nog niet.”

“We moeten naar een zorgplan waarin de zelfwaarde van onze bewoners primeert” – verantwoordelijke ouderenzorg Bjorn Pannecoucke

Dat het buurtrestaurant een succes is, staat buiten kijf. “We serveren 500 tot 1000 maaltijden per maand en evolueren stilaan naar de 1.200. Dat komt neer op zowat 40 maaltijden per dag. Het gerucht dat er 65-plussers zouden geweigerd zijn, klopt overigens niet.”

Trybou bevestigde ook dat het sociaal tarief aanvankelijk enkel voor 65-plussers zou gelden. “Maar ook wie sociaal kwetsbaar is of een beperking heeft, maar geen 65 is, zal allicht in aanmerking komen. Maar nogmaals, dat moet de politiek beslissen. Tweedeverblijvers zullen hoe dan ook uitgesloten blijven.”

Toekomstgerichte ouderenzorg

Het woon-zorgcentrum gaat volgens zijn afscheidnemend manager nu stilaan op volle kracht draaien. “Er is momenteel een instroom van een nieuwe medewerker per week. De vijf voorziene hoofdverpleegkundigen zijn aan het werk, maar een aantal functies moet nog ingevuld worden. Het zal nu zaak zijn stapsgewijs de juiste mensen op de juiste plaats te zetten. Kwaliteit zal hierbij altijd boven snelheid van handelen staan. Enkel op die manier zal het wzc naar een toekomstgerichte ouderenzorg kunnen evolueren.”

Een streven dat de nieuwe verantwoordelijke ouderenzorg Bjorn Pannecoucke (45) volmondig onderschrijft. “We moeten naar een zorgplan waarin de zelfwaarde van onze bewoners primeert, waarin ze zich hier écht thuis voelen, waarin ze kunnen meedenken met onze medewerkers over waar we met wzc Jacky Maes naartoe willen. Dat is zonder meer een ambitieus plan als je beseft dat 20% van wie in een wzc verblijft zich daar eigenlijk niet gelukkig voelt. Aan ons daarom om naast de (medische) zorg ook voldoende aandacht te besteden aan het wonen en leven.”