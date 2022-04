Bredens gezin vanavond eindelijk naar huis vier dagen na noodlanding door barst in voorruit vliegtuig

Bieke Bonne (36) uit Bredene is een van de passagiers van de TUI-vlucht die in Curaçao moest landen, nadat de voorruit van het vliegtuig was gebarsten. Samen met haar gezin en haar schoonouders moest ze een hele nacht in de luchthaven blijven, terwijl ze zelfs geen water of eten aangeboden kregen. “Ik begrijp dat Tui niet tot in de puntjes voorbereid kan zijn op alles wat mogelijk fout kan lopen, maar de klantvriendelijkheid was echt wel erbarmelijk.” Als alles goedgaat, stapt het gezin woensdagavond om 21.30 uur Belgische tijd op het vliegtuig richting Amsterdam.

Een vliegtuig van luchtvaartmaatschappij TUI, op weg van Punta Cana in de Dominicaanse Republiek naar Amsterdam, is tijdens de nacht van zondag op maandag op Curaçao moeten landen. De voorruit van het vliegtuig was gebarsten, en de piloten maakten daarom rechtsomkeer in plaats zich aan de oversteek van de Atlantische oceaan te wagen.

Technisch probleem

Bieke kwam samen met haar partner Kevin Butseraen, haar pluszoon Sam en dochter Soe Butseraen en haar schoonouders terug van een vakantie in Punta Cana. “We waren anderhalf uur vertrokken uit de Dominicaanse Republiek, toen het personeel op het vliegtuig begon met de maaltijdverdeling. De kindjes kregen, zoals dat meestal het geval is, eerst eten. Maar meteen daarna verdwenen ze weer met de karretjes. Er was een technisch probleem, hoorden we. We moesten blijven zitten, en er zou meer info volgen. Ik dacht aan turbulentie, maar toen zagen we op het schermpje dat het vliegtuig een U-bocht maakte.”

In de voorruit van jet vliegtuig was een barst ontstaan. (gf)

“Na een kwartiertje kwam meer duidelijkheid: toen hoorden we dat de voorruit van het vliegtuig was gebarsten. Het verwarmingselement in de ruit was ontploft, en de buitenste laag glas was daardoor versplinterd. Gelukkig was het enkel de buitenste laag. Was ook de binnenste laag gebarsten, dan was het ongetwijfeld veel slechter afgelopen… Daarna volgde nog het bericht dat het vliegtuig overtollige kerosine moest lozen. Er kwam een pilote rondwandelen in het vliegtuig om eventuele vragen te beantwoorden en ons wat gerust te stellen, maar dat had bij mij eigenlijk een tegengesteld effect.”

Ik begrijp dat een luchtvaartmaatschappij niet op alles voorbereid kan zijn, maar we kregen zelf geen water of eten in de luchthaven

Bieke was opgelucht, toen het vliegtuig veilig op de grond stond, maar toen moest de beproeving nog beginnen. “Doordat ze ons vliegtuig daar niet verwachtten, was er eerst geen personeel daar om ons te ontvangen. Er waren plaatsen in een luxehotel voor 200 van de 300 passagiers, maar we moesten er een PLF-formulier invullen. Wat gebeurde er dus: diegene die eerst klaar waren met hun PLF, hadden een plekje. Ouderen, mensen met een beperking, gezinnen met kinderen,… die meer werk hebben om zo’n PLF in te vullen, bleven achter. Voor hen was er voorlopig geen oplossing.”

Leegstaand ziekenhuis

Na enkele uren wachten op de luchthaven, waar geen eten of drinken beschikbaar was, werden ze met een taxi naar een leegstaand ziekenhuis gebracht. “Dat was een of ander palliatieve afdeling, waar het echt onfris rook. We zouden er moeten slapen in een slaapzaal, op vieze oude matrassen. Ook daar was er geen eten of drinken beschikbaar. We zijn met het grootste deel van die passagiers teruggekeerd naar de luchthaven om daar verder te wachten. We probeerden er wat te slapen op handdoeken op de grond. ’s Morgens om 9 uur, zo’n 12 uur nadat we geland waren, kwamen mensen van TUI met vouchers en een oplossing. Zelf hadden ze er wellicht een deugddoende nacht op zitten. Ik kon me niet bedwingen om hen te vragen of zij wél goed geslapen hadden.”

Het gestrande gezin overnachtte zo goed en zo kwaad als het kon in de luchthaven. (gf)

Alle passagiers krijgen 600 euro terugbetaald. “We zitten nu wel in een degelijk hotel. Blijkbaar is concurrent Corendon hier de oplossing gebleken.”

Bieke heeft er begrip voor dat Tui niet op alle mogelijke noodgevallen in elk mogelijk land voorbereid is. “Maar het had echt wel beter gemoeten dan nu. Het was al stukken beter geweest mochten we water en eten gekregen hebben in de luchthaven, maar nu zijn we aan ons lot overgelaten.”

Momenteel kreeg het gezin het bericht dat ze woensdagavond omstreeks 21.30 uur opstijgen vanuit de luchthaven van Curaçao.