Bredene zet gemachtigde opzichters in de bloemetjes

Het voorbije schooljaar stonden aan de Bredense schoolpoorten als vanouds gemachtigd opzichters, die kinderen op een veilige manier de straat laten oversteken.

“Het gemeentebestuur heeft dit schooljaar hard gezocht naar gemotiveerde vrijwilligers om deze taak op zich te nemen. Om hen te bedanken, hebben we ze deze week letterlijk en figuurlijk in de bloemetjes gezet”, aldus schepen van Vrijwilligers en Onderwijs Kelly Spillier. “Ook de lokale politie en eigen personeelsleden sprongen af en toe in om de scholieren veilig te laten oversteken.”

Opzichters gezocht

Bredene is nog altijd op zoek naar extra gemachtigd opzichters. “We zoeken mensen die zin hebben om zichzelf verantwoordelijk en zinvol in te zetten in het belang van de school en zich enkele (vaste) momenten tijdens de week kunnen vrijmaken. Het is de bedoeling dat deze gemachtigd opzichters schoolkinderen begeleiden aan het zebrapad om de rijbaan veilig over te steken tijdens de uren voor en na schooltijd. De lokale politie zorgt voor een gratis opleiding. Het gemeentebestuur voorziet de nodige uitrusting zoals hesjes, verkeersbordjes,…” (MM)