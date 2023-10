Bredene zet ‘duurzame’ helden in de kijker

Bredene engageert zich voor duurzame ontwikkeling. Daarom zette het gemeentebestuur de duurzame helden van de gemeente in de kijker. Dat zijn Sharon Deschacht, Bram Vanheddegem, Christy Van Landschoot, Guido De Greef, Claudine Hollevoet en Veronike Vervaecke.

Bredene doet best wel een en ander om duurzame ontwikkeling te ondersteunen. Zo werd op 25 september traditioneel de SDG-vlag uitgehangen boven het gemeentehuis. “SDG staat voor sustainable development goal of duurzame ontwikkelingsdoelstelling. Op die manier toont Bredene zijn engagement voor de Agenda 2030 en zetten we tegelijkertijd de belangrijke rol van lokale besturen bij het behalen van de SDG’s in de kijker”, aldus schepen Kelly Spillier.

Bredene wil ook zijn duurzame helden in de kijker zetten. “Die helden, dat zijn burgers, scholen, bedrijven en verenigingen die op hun manier bijdragen aan de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s). Dit jaar focuste de campagne zich op bijdragen aan een belangrijk basisprincipe: onderwijs. De campagne 2023 viert dan ook duurzame helden die bijdragen aan levenslang leren, wereldburgerschap, educatie rond de SDG’s, gelijke toegang tot en gelijke kansen in het onderwijs of de kinderopvang. Aan alle Bredense scholen werd gevraagd om hun duurzame helden aan ons door te geven.”

Zes helden

De Bredense lokale helden zijn dit jaar Sharon Deschacht, Bram Vanheddegem en Christy Van Landschoot van Middenschool Bredene. “Zij maken deel uit van het MOS-team van hun school en zetten zich in voor milieu, gezondheid en duurzaamheid in al haar facetten met een educatieve invalshoek.

Andere helden zijn Guido De Greef en Claudine Hollevoet, die kinderen uit het opvangcentrum van Fedasil in vzw Horizon begeleiden. Tot slot verdient ook Veronike Vervaecke de titel van duurzame held als brugfiguur binnen haar school, De Zandlopertjes. Ze zet zich actief in bij het detecteren en ondersteunen van kwetsbare gezinnen. De helden werden passend in de bloemetjes gezet.

