Bredene zet door met kerstfeest voor alleenstaanden

Zowel Oostende als Bredene hebben een jarenlange traditie van kerstfeesten voor alleenstaanden op kerstavond. Na twee jaar afgelasting door corona is het kerstfeest in Oostende serieus bijgestuurd. De stad nam de organisatie over van de vzw Welzijnswerking, het feest verhuisde van het Kursaal naar de diverse ontmoetingscentra en van kerstavond naar de middag van 24 december. In Bredene daarentegen vindt voor de 44ste keer een kerstfeest plaats voor alleenstaanden.

Dit jaar organiseert de stad Oostende voor het eerst zelf een kerstactiviteit : een lunch op zaterdagmiddag in acht ontmoetingscentra. “Het is gratis voor de deelnemers, maar anders opgevat dan vroeger. We gaven eerst aan welzijnsorganisaties de kans om kwetsbare mensen uit te nodigen. Daarna werd het initiatief opengesteld naar alleenstaanden”, zegt schepen Maxim Donck (N-VA). 60 vrijwilligers en het personeel staan in voor de bediening. De stad investeert 10.000 euro. “Omdat we het belangrijk vinden dat mensen op kerst bijeen komen. We hanteren niet het principe van ‘first come, first serve’, maar wel wie het nodig heeft.”

Voor de kerstbrunch over de middag waren er 1.095 plaatsen en kon er ingeschreven worden tot vorige week vrijdag. “550 mensen schreven zich in, maar we beslisten om de periode te verlengen tot donderdag 22 december. We hopen dat er zo nog zoveel mogelijk alleenstaanden en kwetsbaren bij kunnen.”

Andere koers

Het kerstfeest in het Kursaal lokte destijds meer dan 1.200 alleenstaanden. © EFO

De stad Oostende neemt de kerstviering over van de vzw Welzijnswerking Oostende, de organisatie die sinds midden jaren ’90 in het Kursaal op kerstavond het feest organiseerde. In de vzw zaten zakenmensen en leden van het stadsbestuur. Die laatste groep werd vaak bij een nieuwe legislatuur gewisseld. Dat was ook zo in 2019, toen leden van het nieuwe schepencollege er in kwamen. De vzw heeft nog één kerstfeest kunnen organiseren eind 2019, in de coronajaren 2020 en 2021 was er geen feest. Burgemeester Bart Tommelein (Open VLD) is voorzitter van de vzw en bevestigt : “We zijn niet meer betrokken bij de kerstlunch. We zullen binnenkort met de vzw samenkomen om te bespreken en te beslissen wat de toekomst van de vzw nog kan zijn en welke rol ze eventueel nog kan opnemen op andere terreinen van welzijn in Oostende.”

Bredene viert verder

Al sinds 1977 wordt in Bredene op kerstavond een feest gevierd. Ere-burgemeester Willy Vanhooren was er destijds de bezieler van, zijn zoon Jens heeft de fakkel later overgenomen. “Tijdens de pandemie werd twee keer geen feest gehouden, maar dit jaar zijn we aan de 44ste editie toe. Ons doelpubliek is steeds hetzelfde gebleven. We nodigen alleenstaande 60-plussers en koppels ouder dan 60 jaar uit voort een gratis feest met nadien muziek. 80 vrijwilligers zijn daarvoor in de weer. Vroeger vond het plaats in het sportcentrum, maar sinds de opening van het Staf Verluyscentrum vieren we daar. Voor de coronacrisis hadden we 500 deelnemers. Dit jaar zijn 470 mensen ingeschreven. Aan succes hebben we nog niet ingeboet.”

In Bredene is er ook een vzw Welzijnswerking met ook daarin leden van het schepencollege. Het is evenwel de vzw Warm Bredene (voorheen bekend als vzw BONO van ‘Nieuws Bredene’ en de verkoop van de ‘burgemeesterlijke’ wijn) rond de partij Vooruit die het kerstfeest organiseert. Ook in Middelkerke en Oudenburg vinden trouwens, zoals voor corona, kerstfeesten voor alleenstaanden, kwetsbare gezinnen en/of senioren plaats. In Middelkerke gebeurt dit op vrijdagnamiddag 23 december, in Oudenburg op zaterdagmiddag 24 december.