Bredene zamelt vanaf januari ook GF(t) selectief in

Het gemeentebestuur van Bredene stapt samen met de stad Oudenburg als eerste uit de regio in een proefproject voor de inzameling van GF(t). Dit organische afval, dat tot 35 procent van de restafvalzak inneemt, zal binnenkort selectief worden ingezameld.

Aardappelschillen, koffiefilters, broodresten…tot voor kort kwam dit afval vooral in de restafvalzak terecht. “Vanaf januari 2023 verwelkomen wij de nieuwe GF(t)-zak. Nog voor eind december valt in alle brievenbussen een uitgebreide brochure met heel wat praktische informatie en één gratis GF(t)-zak. Men vindt er onder meer terug hoe men de GF(t)-zakken moet aanbieden, de sorteerwijzer en nog veel meer”, zegt schepen van Milieu Kelly Spillier.

Goedkoper dan restafvalzak

GF(t)-afval bestaat uit groenten-, fruit-keuken en (in beperkt hoeveelheid) klein tuinafval. De GF(t)-zak, die beschikbaar is in een formaat van 30 liter, zal tweewekelijks worden opgehaald. De kostprijs van een GF(t)-zak bedraagt 0,50 euro is dus een pak goedkoper dan een restafvalzak. “En dat is lang niet het enige voordeel bij de nieuwe inzameling. Het vermindert ook de hoeveelheid restafval en is een goede zaak voor de verbetering van ons leefmilieu. Het ingezamelde afval wordt verwerkt tot compost dat vervolgens als bodemverbeteraar kan dienst doen”, geeft schepen Kelly Spillier aan. De huidige ophalingen van tuin- en snoeiafval wijzigen niet.

Aankooppunten

De GF(t)-zakken kan men aankopen in deze gemeentelijke gebouwen:

• Gemeentehuis, Centrumplein 1

• MEC Staf Versluys, Kapelstraat 76

• Dienstencentrum Technische dienst, Prinses Elisabethlaan 47

• Milieu- en recyclagepark, Noord-Edestraat 158

• Bibliotheek, Centrumplein 3

De zakken zijn ook te verkrijgen bij verschillende lokale handelaars in Bredene. Surf naar www.bredene.be/gft om de meest recente lijst van verkooppunten te ontdekken. Raadpleeg de ophaaldata in de ophaalkalender op de gemeentelijke website.