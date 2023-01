Bredene voorziet eerste regenboogzebrapad aan basisschool Dorpslinde

Er komt een regenboogzebrapad in de Dorpsstraat ter hoogte van VBS Dorpslinde. Het gemeentebestuur wil hiermee de boodschap dat eenieder welkom is, ongeacht diens seksuele geaardheid of genderidentiteit, nog meer kracht bij zetten.

Op 17 mei 1990 schrapte de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) homoseksualiteit uit de lijst van geestesziekten. Sindsdien heeft de LGBTQI+ gemeenschap 17 mei uitgeroepen tot de Internationale Dag Tegen Holebifobie, Transfobie en Interseksefobie (IDAHOT). Het gemeentebestuur hangt elk jaar de regenboogvlag uit naar aanleiding van deze internationale dag.

Steunen en rechten in de kijker plaatsen

Nu voorziet de gemeente ook de plaatsing van een eerste regenboogzebrapad in Bredene, meer bepaald in de Dorpsstraat ter hoogte van VBS De Linde. “De bescherming van LGBTQI+ personen is wereldwijd nog nooit zo sterk geweest, maar het is zeker niet zo dat de strijd gestreden is”, vindt schepen van Gelijke Kansen Daisy Hoste.

“Met dit regenboogzebrapad wil het gemeentebestuur zijn steun aan de LGBTQI+ gemeenschap uiten en hun rechten onder de aandacht brengen. LGBTQI+-personen krijgen nog te vaak te maken met discriminatie en zelfs met geweld.”

De plaatsing van het regenboogzebrapad wordt in samenspraak met de aannemer en afhankelijk van de weersomstandigheden ingepland. (MM)