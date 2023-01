Bredene verspreidt mocktailrecepten in kader van Tournée Minérale

Ook Bredene doet in de maand februari mee aan Tournée Minérale. De campagne roept iedereen op om tijdens de hele maand februari geen alcohol te drinken. “Om deelnemers te ondersteunen vind je verspreid in de gemeente, mocktailrecepten”, klinkt het bij schepen Daisy Hoste (Vooruit).

Iedereen kent Tournée Minérale ondertussen wel, de campagne is dan ook al aan de zevende editie toe. Een maand lang geen alcohol drinken is gezond. Wie een maand lang geen alcohol drinkt zal merken dat hij of zij in die maand beter slaapt en fitter is. Bovendien spaar je ook heel wat geld uit. En je krijgt minder calorieën binnen waardoor je zelfs gewicht kan verliezen.

Pin

“We willen als gemeente de deelnemers ondersteunen”, zegt schepen Daisy Hoste. “Daarom kan je op verschillende plaatsen in de gemeente mocktailrecepten vinden. De recepten worden ook gedeeld op de Facebookpagina van de gemeente.” Wie wil deelnemen kan bovendien een gratis pin en/of deelnamebandje krijgen via de Bredense sociale dienst.