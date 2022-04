Bredene steunt buurtfeesten met 250 euro: vraag voor 1 juni je toelage aan

Wie een buurt- of straatfeest organiseert, mag in Bredene rekenen op een toelage van 250 euro. “Na twee jaar corona willen we de samenhorigheid tussen onze inwoners opnieuw aanzwengelen”, aldus schepen van participatie Kelly Spillier.

Voor de coronaperiode ontving het gemeentebestuur volgens Kelly Spillier jaarlijks zo’n 20 à 25 aanvragen voor (financiële of materiële) steun aan een buurt- of straatfeest. “We schrijven nu de organisatoren van toen aan met de vraag of ze opnieuw een feest zullen organiseren. Na twee jaar elkaar weinig gezien te hebben, willen we die buurt- en straatfeesten aanmoedigen. Ik wil het sociale weefsel van onze gemeente hiermee opnieuw versterken.”

Een aanvraag voor de toelage moet voor 1 juni gebeuren. “Er is intussen ook een handige ‘Buurt- en straatfeestengids’, die een overzicht biedt van wat allemaal komt kijken bij de organisatie van zo’n buurt- of straatfeest. Je kunt de gids afhalen in het gemeentehuis en het MEC Staf Versluys.” (MM)