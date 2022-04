Bredene krijgt eerste wijndomein aan de kust

Pieter Vitse startte maandag met het planten van 6.000 druivenstokken voor het eerste wijndomein aan de Belgische kust. Wie wijn wil maken moet behoorlijk wat geduld hebben, zo is Pieter al twee jaar bezig met zijn project en zal het nog drie jaar duren voor hij de eerste druiven kan oogsten. “Het is de ultieme droom van elke wijnliefhebber om een eigen wijn te kunnen maken. De klimaatverandering is alleszins in ons voordeel.”

Pieter Vitse en zijn vrouw Nathalie Boydens baten in Bredene al jarenlang een camping uit. Naast het ontvangen van toeristen is Pieter gepassioneerd door wijn. “Hij ademt wijn”, merkt zijn schoonvader maandagmorgen op. Hij is één van de helpers die aanwezig is om de 6.000 wijstokken in de bodem te krijgen. Een tractor voorziet de gaten in de grond en een tiental mensen steken de wijnstokken in de grond onder het toeziend oog van Pieter, die een opleiding tot wijnbouwer en sommelier volgde. Eens de planten in de grond zitten gaat er nog een bioafbreekbaar karton over zodat kleine diertjes zoals konijntjes er niet aan knagen. Ze gebruiken Chardonnay en Pinot Noir om een kwaliteitsvolle Belgische schuimwijn te maken volgens de méthode traditionelle zoals in de Champagneregio. “We telen ook de cepage Pinot Gris om een strakke zuivere witte wijn te produceren. In uitzonderlijke jaren kunnen we van de Pinot Noir ook een mooie rode wijn maken.”

Dit is een belangrijke dag voor het koppel, maar eigenlijk zijn de voorbereidingen al twee jaar bezig. Eerst wilde Pieter immers zeker zijn dat de zilte grond aan de kust wel geschikt was om zijn droom waar te maken. “We zijn niet de eerste die wijn verbouwen aan de kust. In Middelkerke is er al een kleinschalig educatief project. De eerste druiven zijn daar al geoogst en ik heb de wijn al eens geproefd. Ik heb hier ook een bodemanalyse laten uitvoeren en de bodem bleek zeker geschikt.” Voor hij kon beginnen werd het terrein, dat op zo’n 5 kilometer van de zee ligt, volledig klaargemaakt. “We hebben een omheining geplaatst en struiken geplant om de wind wat te temperen. Het is wel ook een voordeel dat de wind door de ranken waait om ziektes te voorkomen. Die zilte grond is een uitdaging, maar dat is hier niet problematisch. We hebben tussen de ranken ook kruiden en bloemen gezaaid. Dat brengt op natuurlijke wijze meer mineralen in de grond. We hebben de grond laten ophogen om een hellingsgraad van 2 procent te bekomen. Als er lentevorst zou zijn zal de koude naar het laagste punt gaan en zakt het in het water van de vijver of aan de zijkanten”, legt Vitse uit.

Pieter en Nathalie mikken op een kleinschalig project. “We willen op termijn naar 8.000 flessen gaan om plaatselijk te verkopen. We willen inspelen op toeristen en streekproducten bij de horeca. We zullen een loods bouwen om de wijn ter plaatse te maken en we zullen hier ook degustaties organiseren.”