Bredene koopt schilderij van zanger Ron Davis

Op zaterdag 5 maart is er een hommage aan de Bredense zanger Ron Davis die in 1971 overleed. In het MEC Staf Versluys, waar de hommage doorgaat, hangt al geruime tijd een kunstwerk van de betreurde zanger.

Het schilderij werd in 1972 gebruikt op de eerste herdenking van zijn overlijden die plaatsvond in de Salamander in Bredene. Ter gelegenheid van de hommage wordt dit schilderij geveild ten voordele van Kom op Tegen Kanker. Het Bredens gemeentebestuur deed het hoogste bod, van 500 euro.

“We willen de herinnering aan deze bijzondere Bredenaar hiermee levendig houden”, zegt schepen van Cultuur Alain Lynneel. De voorwaarde was ook dat het schilderij na de veiling een waardige plaats zou krijgen. “We zullen het werk nog een tijdje in het MEC Staf Versluys laten hangen en nadien krijgt het een mooie plaats in ons woonzorgcentrum Jacky Maes”, zo besluit schepen Lynneel.