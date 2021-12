‘Bredene Klinkt’ gaat door

Het gemeentebestuur heeft beslist om het eindejaarsevenement ‘Bredene Klinkt’ te laten doorgaan. Bredene neemt deze beslissing nadat het advies had ingewonnen bij de Provinciegouverneur. Het gemeentebestuur neemt extra maatregelen en houdt hierbij rekening met de nieuwe maatregelen die van kracht zijn vanaf zondag 26 december a.s.

Vanaf zondag 26 december 2021 tot en met zondag 9 januari 2022 zijn er tal van activiteiten, ijspiste, optredens, enz… ter hoogte van het evenementenplein voor het MEC Staf Versluys. “We zijn blij dat we dit voor onze inwoners, tweedeverblijvers en toeristen kunnen laten doorgaan en vooral ook dat de inspanningen van onze eigen mensen en externe partners niet worden tenietgedaan. Maar we nemen zeker geen risico’s en zullen de maatregelen opvolgen en evalueren”, zegt een opgeluchte schepen van toerisme Alain Lynneel.

Aangepaste maatregelen voor ‘Bredene Klinkt’

Volgens het nieuwe Koninklijk Besluit, dat vanaf zondag 26 december van kracht is, kunnen (massa)evenementen buiten plaatsvinden, maar dan wel in een niet-overdekte ruimte. Binnen deze zone moet 4m² ruimte per persoon worden voorzien.

“Volgens het advies van de Provinciegouverneur mag het horecagedeelte in de aparte tent worden georganiseerd en dit volgens de geldende horecaregels (mondmaskerplicht, max 6 personen aan tafel,…)”, geeft burgemeester Steve Vandenberghe aan. De schaatsverhuur kan uit de tent worden georganiseerd, maar de organisatie moet rekening houden met een maximum aantal personen die gelijktijdig aanwezig zijn. Ook hier geldt de regel van 1 persoon per 4 m² en moet men de tijd in deze tent zo kort mogelijk houden.

Aangezien het podium staat opgesteld in een niet-overdekte ruimte zijn er geen problemen voor wat de optredens betreft. De capaciteit binnen de volledige zone van ‘Bredene Klinkt’ is beperkt tot maximaal 250 personen. Er zal een afzonderlijke in- en uitgang worden voorzien. Binnen de volledige zone is het gebruik van Covid Safe Ticket en mondmasker (vanaf 6 jaar) verplicht. Deze wordt aan de ingang via de Covid Scan-app gecontroleerd.