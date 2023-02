Bredenaar Alain Billiouw brengt ode aan Lange Nelle

Geen vaker gedeeld bericht deze week op sociale media dan dat over de lichtbundel van de Oostendse vuurtoren Lange Nelle, die heel even ingetoomd werd maar intussen alweer in volle glorie schijnt. Ook in Bredene bracht het verhaal blijkbaar een en ander teweeg. Alain Billiouw, notoir accordeonspeler van het Bredens Accordeon Gezelschap, trok zaterdagmorgen zelfs naar de vuurtoren om er “De torre van Ostende” aan te heffen.

“Ik had het gisteren aangekondigd op Facebook maar wist niet of er überhaupt iemand naar Lange Nelle zou afzakken om samen met mij het officieuze Oostendse volkslied ‘De torre van Ostende’ te zingen”, bekende Alain Billiouw. Tot zijn verbazing trotseerde een tiental Oostendenaars en Bredenaars de vroege zaterdagochtendkou om samen met Alain een ode te brengen aan de deze week veelbesproken Lange Nelle.

“Sinds die torens hier staan, kan ik het licht van de vuurtoren niet meer zien bij mij thuis”, gaf een van de zangers, die op de Vuurtorenwijk woont, aan. “Dat geldt voor mij ook”, sprong Alain bij. “Ik woon nabij de Spuikom in Bredene, dichtbij de grens met de Opex. Misschien moeten we de bouwpromotor vragen een paar lagen van die torengebouwen weg te nemen. In alle ernst, er komen hier in de toekomst nog nieuwe hoogbouwprojecten. Het zal er niet op verbeteren. Ook niet voor de nieuwe eigenaars van deze appartementen, die stuk voor stuk een zeezicht beloofd krijgen maar in sommige gevallen dus vooral op het licht van Lange Nelle zullen kijken…”

Waarop Alain, accordeon in aanslag, ‘Gie zie mien zeekapiteing’, gretig meegezongen door de aanwezige Nelle-adepten, inzette…