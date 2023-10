Brecht zou na werkongeval opnieuw moeten leren wandelen, deze zomer kajakt hij met Jamaica naar Parijs: “We hopen 25.000 euro in te zamelen”

Onder de naam ‘Kajakkers met een Hart’ varen Jamaica Crevits (41) uit Moen en Brecht Vierstraete (27) uit Moorsele in juli 2024 van Kortrijk naar Parijs, goed voor een traject van 378 kilometer. Op 26 januari 2022 kreeg Brecht een werkongeval met een schedelbreuk en hersenbloeding tot gevolg. Als bij wonder kwam hij er helemaal bovenop. “Omdat niet iedereen dit geluk heeft, besloten wij dat het tijd was om iets terug te doen. De opbrengst gaat naar de NAH-afdeling van az groeninge.”

Een banale val met drastische gevolgen

Woensdagnamiddag 26 januari 2022, tuinaannemer Brecht rijdt in Dentergem met zijn kruiwagen zijn aanhangwagen op. “Hoe het gebeurd is, weet ik niet precies, maar een banaal valletje op mijn achterhoofd op de kasseien leidt tot drastische gevolgen. Het licht ging onmiddellijk uit, er liep blijkbaar bloed uit mijn oren en ik lag een kleine week in coma. Mijn vriendin, Melanie Vercaemst (25), kreeg toen te horen dat ik opnieuw zou moeten leren wandelen.”

“Tot op heden kan ik me mijn pincode van mijn gsm niet meer herinneren. Ik weiger een nieuwe aan te vragen en hoop dat het ooit terugkomt”

Een schedelbreuk en hersenbloeding zorgde voor schade in het frontale gedeelte van de hersenen. “Vooral mijn kortetermijngeheugen was aangetast. Mensen herkennen was geen probleem, maar ik was allerlei dagdagelijkse zaken kwijt. Tot op heden kan ik me mijn pincode van mijn gsm niet meer herinneren. Ik weiger een nieuwe aan te vragen en hoop dat het ooit terugkomt. Tot dan mag mijn gsm niet uitvallen.” Brecht zijn reukzintuig zal waarschijnlijk nooit meer herstellen. Daarnaast is zijn evenwichtszin ook aangetast. “Bij vermoeidheid word ik duizelig, maar gelukkig is het maar dat.”

Hoewel een revalidatie van 6 à 9 maanden voorzien was, deed Brecht het in één maand. “De eerste maanden ging ik direct na mijn werk gaan slapen. Ik leefde op pijnstillers om erdoor te geraken. Is dat verstandig? Nee, maar ik ben koppig. Ik wou vooruit en wilde niet toegeven of plooien onder wat ik heb meegemaakt.”

Van Broeltorens naar de Eifeltoren

Brecht en Jamaica zijn allebei lid van de Koninklijke Kortrijkse Yacht- en Kano Club (KKYKC). Op Sinksenmaandag passeerde een ouder koppel in hun jachtje aan de sluis bij de Visserskaai. “Tijdens het wachten op de sluismeester raakten we aan de praat. Ze vaarden naar Parijs. Zo werd het idee geboren om dit samen met Jamaica met een kajak te doen. We wilden de actie koppelen aan een goed doel. Mijn vriendin stelde de NAH-afdeling (niet-aangeboren hersenletsel) van az groeninge voor. Niet iedereen is er even goed uitgekomen als ik.”

“Passerende vrachtschepen creëren veel golven, dus de kans bestaat dat we in het water vallen”

Onder de naam ‘Kajakkers met een Hart’ varen Jamaica en Brecht op 24 juli 2024 van Kortrijk naar Parijs, goed voor een traject van 378 kilometer en 43 sluizen. “We starten ’s ochtends aan de Broeltorens. We varen ongeveer 50 kilometer per dag, aan 9 à 10 kilometer per uur en zijn zo’n 7,5 dagen onderweg. We overnachten op campings.” Een team van bijna 20 personen zal het duo volgen met busjes of fietsen.

Brecht en Jamaica in actie

“Onze wedstrijdenboten zijn heel smal en onstabiel dus wij hebben enkel een klein rugzakje aan boord met water of isotonische dorstlesser. Het team neemt voedsel, materiaal en verse kledij mee. Passerende vrachtschepen creëren veel golven, dus de kans bestaat dat we in het water vallen. Daarnaast hebben ze ook ladders, touwen en zelfs een haagschaar mee. Bij sluizen moet je in en uit de kajak stappen, er is niet overal een toegankelijke kade voorzien of die is overgroeid met groen.”

“Mentaal weegt het zwaarder dan fysiek. Daarom is het tof dat we dit met ons twee doen. Je kan elkaar motiveren en oppeppen”

De route loopt langs de Leie, een stukje van Deule, via Oise naar Canal du Nord en eindigt in de Seine. Daarbij passeren Brecht en Jamaica een tunnel van vijf kilometer lang die door een berg loopt met slechts enkele lichtpunten. De volledige route moeten ze een zwemvest aanhouden. Normaal is dat enkel in de winter.

“Een zwemvest geeft wrijving en leidt tot brandwondjes. Dat is ook gebleken bij ons testtraject van 35 kilometer op 24 september. We vaarden van Astene sas (Deinze) tot Gent. Daar hebben we al gemerkt dat een goede zwemvest belangrijk is én droge reservekousen. Rond kilometer 30 kregen we alle twee ons klopke. Wat me overkomen zit, heb ik lang verdrongen, maar op zo’n momenten komt het eruit. Mentaal weegt het zwaarder dan fysiek. Daarom is het tof dat we dit met ons twee doen. Je kan elkaar motiveren en oppeppen.”