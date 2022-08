Brecht, Fien en hun twee kinderen fietsten drie maanden door Zuid-Europa

Voor het gezin van Brecht Maes en Fien Huysentruyt eindigde net voor onze superhittegolf het fietsavontuur. Samen met hun kinderen Sookie (6) en Ralph (4) beleefden zij drie maanden een fiets- en tentavontuur in Frankrijk en Spanje.

Een paar dagen vroeger dan oorspronkelijk gepland kwamen zij thuis op de Belgiekwijk. Hoe het idee van drie maanden fietsen tot stand kwam? “Eind vorig jaar las ik een boek over een koppel dat in vier jaar rond de wereld fietste”, gaat Fien van start. “Het was een prachtig boek met mooie verhalen en foto’s. Het idee sprak mij en Brecht enorm aan. Maar voor ons waren er de kinderen. Na wat zoeken vond ik heel wat gezinnen over de hele wereld die dit ook deden. Dit sterkte ons in het idee dit ook te doen.”

Thuisonderwijs

Begin 2022 vroegen Brecht en Fien ouderschapsverlof aan om eind april te kunnen vertrekken. “Het was een vrij impulsieve beslissing, maar wij vonden dat wij over sommige speciale avonturen niet te lang mochten nadenken. We zochten en vonden de geschikte sportieve elektrische fietsen, goedkope fietstassen, tweedehands en geleende fietskarren en planden onze uitrusting en route.” “Thuisonderwijs aanvragen voor Sookie ging gemakkelijk en het CLB stond er positief tegenover”, vertelt Brecht. “De school gaf boeken mee. Ralph was nog niet leerplichtig.” “Het lesgeven ging redelijk goed”, vult Fien aan. “Maar zodra we in Spanje arriveerden, ging het kwik de lucht in. Mede daardoor was het heel moeilijk voor Sookie om zich te concentreren. Het zorgde voor stress en toen beslisten wij om het schoolwerk uit te stellen tot we terug in Deerlijk waren.” Het koppel beschrijft Frankrijk als een heerlijk fietsland met mooie, afgebakende fietspaden en overal winkels. Ze reden eerst de route van de Velodyssee; als terugrit stond De Groene Weg fietsen richting Noord-Frankrijk gepland. “Daartussen hadden we nog geen plannen. We hadden Spanje niet voorbereid en we reden gewoon van het eindpunt van de ene route naar het beginpunt van de volgende route.” “Ik nam de navigatie (Komoot en Google Maps) en het herstellen van de banden voor mijn rekening”, vult Brecht aan. “Onze banden liepen niet lek, maar de banden van de fietskarren wel.”

Siësta’s

In Spanje was het andere koek als fietser. “Slechte wegen, hitte, weinig winkels, weinig campings, siësta’s wanneer je net in een dorp komt om eten te kopen. Gemiddeld reden we 60 à 70 km per dag. In totaal 4.200 km. Wij kampeerden voor 80 procent op campings en daarnaast aan de kerk en op een voetbalplein. We vroegen elektriciteit aan de buren. Dat ging vlot, de mensen waren behulpzaam”, aldus het koppel. Ze hopen dat de kindjes er goede herinneringen aan overhouden. “Dat ze weten dat er heel wat lieve, behulpzame mensen zijn, dat je moet durven hulp vragen en dat je, als je flexibel bent, je in heel wat situaties weet te redden. Volgend jaar zullen de kindjes zelf fietsen. Met behulp van een follow-me moet dat lukken. Het zal echter voor een kortere periode zijn.” (MVD)