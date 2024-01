Brecht Devos zet in La Descente du Pont al 15 jaar levenswerk vader voort:“Houden onze prijzen scherp”

Al ruim vijftien jaar geleden nam Brecht Devos restaurant ‘La Descente du Pont’

in Spiere-Helkijn over van zijn toen overleden vader. Samen met zijn partner Melissa en zijn team maakte hij er een succesverhaal van. De uitgebreide wijnkaart is een van de grootste

troeven. De zaak is een begrip in de streek.

“Mijn vader baatte negen jaar La Descente du Pont uit”, doet Brecht zijn verhaal. “Hij droomde daar al heel zijn leven van maar thuis hadden ze een drukkerij waar hij van zijn ouders moest werken. Doorheen de jaren volgde hij avondschool patisserie en bakkerij en in 1999 waagde hij toch de sprong om met restaurant La Descente du Pont te starten. In 2008 moest ik op mijn twintigste de beslissing nemen om er alleen verder mee te gaan na het overlijden van mijn papa. Ik studeerde op mijn achttiende af en werkte anderhalf jaar voor een baas. Samen met nog iemand en ikzelf in de keuken begon mijn verhaal met La Descente du Pont.”

klanten van overal

“Toen mijn vader voor mij de touwtjes in handen had, was het een weekendrestaurant. Ik zag het ruimer en probeerde het van woensdag tot en met zondag. Corona deed me echter beslissen om er fulltime voor te gaan. Ik speelde al langer met het idee. Tijdens die coronaperiode zat ik veel thuis en kon ik veel nadenken over wat ik met het restaurant zou doen. Ik waagde de sprong, met succes. Mijn partner Melissa (37) werkt mee tijdens de week maar blijft in het weekend bewust met ons dochtertje Féline (4) thuis. Tijdens de week doen we ook samen de voorbereidingen en de aankopen.”

“Dat we zo een beetje in de uithoek van West-Vlaanderen gevestigd zijn, is helemaal geen nadeel”, gaat Brecht verder. “Mensen uit Kortrijk en Waregem doen graag de moeite om bij ons te komen tafelen. Dat ze daarvoor een bob nodig hebben nemen ze er graag bij (lacht). Ook meer en meer Franstaligen vinden de weg naar La Descente du Pont. We doen dan ook veel moeite om alles tweetalig te brengen.”

De passie voor wijn is met de paplepel ingegeven. Mijn grootmoeder van 88 jaar heeft bijvoorbeeld altijd drie flessen open staan

“We hebben een gevarieerd menu dat af en toe eens verandert, iets wat onze klanten appreciëren. Daarnaast hebben we onze kaart met Frans-Belgische gerechten en onze seizoensuggesties.”

Passie voor wijn

“Ik verander graag, zowel met mijn menu’s als het interieur. Ik blijf zoveel mogelijk investeren. Ook in onze wijnkaart. Het eerste wat je ziet als je La Descente du Pont binnenstapt, is onze collectie van 140 soorten. Vroeger stonden die achteraan maar op die plaats is nu in die grote ruime een aparte eetplaats, meer privé. Ik ben heel veel bezig met wijn waarvan ik het belangrijk vind dat hij betaalbaar blijft, voor ieder zijn budget. Hier kruipt heel veel tijd en energie in maar dit doen we met alle plezier voor onze klanten. We hebben dertig soorten Belgische wijnen die we graag zelf uitzoeken. Onze huiswijn verandert iedere maand. Er zit veel roulatie in wat leuk is voor de vaste klanten. Die proef ik uiteraard allemaal zelf. De passie voor wijn is met de paplepel ingegeven. Mijn grootmoeder van 88 jaar heeft bijvoorbeeld altijd drie flessen open staan. Langs mijn papa zijn kant waren ze daar obsessief me bezig.”

“Ik ben heel tevreden hoe het momenteel allemaal loopt. We kunnen rekenen op een leuk en gemotiveerd team. Ik heb drie vaste mensen in dienst en een ploeg van een twintigtal studenten. We kiezen er bewust voor om onze prijzen schappelijk te houden. Ik vraag liever iets minder, zonder aan kwaliteit in te boeten, en dat La Descente du Pont vol zit. Dat blijft meer bij.”

“We hebben een capaciteit van maximum 50 mensen en ons terras in de zomer. We zijn gelegen op 100 meter van de Schelde naast een fiets- en wandelroute. Onze weeklunch voor slechts 21 euro trekt een ruim publiek aan. Mits een supplement van slechts 4 euro heb je er een voorgerechtje erbij.”

“Ik ben heel blij dat ik in 2008 de sprong waagde en La Descente du Pont uitbouwde tot wat het nu is. En dat weten de klanten te appreciëren”, aldus Brecht Devos.

La Descente du Pont, Gemeenteplein 2, 8587 Spiere-Helkijn, is open van donderdagmiddag tot zondagavond. Elke middag en avond. Reserveren is nodig: www.ladescentedupont.be