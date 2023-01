Brecht Delaere was Krak van Ardooie 2021: “2022 was het jaar van het normale”

Brecht Delaere werd vorig jaar door de lezers van De Krant van West-Vlaanderen verkozen tot dé Krak van Ardooie. Hoe is 2022 voor Brecht verlopen?

“Mijn verkiezing tot Krak heeft in het begin van 2022 nogal wat reacties losgemaakt. De felicitaties stroomden via allerlei kanalen binnen. Ook van mensen die ik nauwelijks ken. Gedurende het jaar heb ik geprobeerd gewoon mijn werk verder te blijven doen en mij in te zetten voor waar ik mee bezig was. De verkiezing tot Krak was nog meer een motivatie hiervoor”, aldus Brecht, die adjunct-directeur is van VBS de Boomgaard.

“Op school konden we evolueren naar het normale. We mochten de mondmaskers achterwege laten en evolueerden naar het normaal lesgeven. Dit trok zich ook door binnen de Chiro waar we een normaal en zeer leuk kamp beleefden. Binnen het Sint-Maartenscomité haalden we opgelucht adem omdat de jongste editie weer zoals vroeger kon verlopen. De mensen genoten massaal van de mooie stoet en de randanimatie.”

“In Ardooie kijk ik hoopvol uit naar de plannen om de verkeersveiligheid aan te pakken. Er is een aanzet gegeven naar een nieuw verkeerscirculatieplan. De situatie rond de Prinsendreef wordt straks heringericht en het gemeentebestuur maakte de intenties bekend rond de nieuwe jeugdlokalen, de muziekschool en de gemeentelijke kinderopvang. Het is nu uitkijken naar de realisatie.” Brecht volgt uiteraard ook de evolutie op wereldvlak. “Oekraïne. We kunnen er niet naast kijken. Het wereldgebeuren wordt er op veel vlakken door beïnvloed. De schrijnende beelden gaan vaak door merg en been.”

En wat zijn de verwachtingen voor 2023? “Laat ons hopen dat wij even goed verder kunnen evolueren als in 2022. Binnen de Chiro en het Sint-Maartenscomité hebben we een goede doorstart gekend in 2022. Laat ons zo verder doen, en misschien nog beter.”

“Op school staan we voor belangrijke veranderingen. De verbouwingen, die reeds een tijdje in voorbereiding zijn, zullen eindelijk van start kunnen gaan. We voorzien de aanvang tegen het einde van het jaar. En op 1 april komt er een nieuwe directeur”, besluit Brecht wat mysterieus.

Stemmen voor de Krak van 2022 van jouw gemeente kan nog tot 15 januari op www.kw.be/krak.