Brecht Degryse uit Roeselare reist de wereld rond voor Reizen Brecht: “Speciaal en klein maar toch best betaalbaar”

Wat doe je als je zo danig bent gebeten door reizen dat je voortdurend onze planeet wil verkennen? Heel eenvoudig: je maakt er je beroep van. Dat is precies wat Brecht Degryse doet. Dat hij zijn universitair diploma niet kan gebruiken, neemt hij er dan maar bij.

Je reist al graag van kleinsaf?

Brecht Degryse: “Mijn allereerste vliegreis was als kleine jongen met mijn ouders en zus naar het zuiden van Spanje. Ik vond dat toen al de max en ik keek inderdaad iedere keer uit naar het moment dat we opnieuw op reis vertrokken. En dat is nu nog steeds zo.”

En toch heb je geen toerisme gestudeerd?

“Neen, in het laatste jaar College heb ik getwijfeld tussen psychologie, criminologie of rechten. Ik was niet de meest gemotiveerde student maar kon het nogal goed uitleggen (lacht). Ik heb dan rechten gekozen omdat mij dat de meest geschikte richting leek. Dat diploma bood veel mogelijkheden.”

Maar je hebt het nooit gebruikt?

“Neen, alhoewel ik er twee jaar langer over heb gedaan dan normaal. Maar ook hier lag mijn reislust aan de basis van die jaren extra. Ik was als twintigjarige student al ingeschreven als student-ondernemer en ben zo begonnen met een reiskantoor. Dat gaf mij voordelen op het vlak van minder hoge sociale bijdragen, een begeleiding als zelfstandige en het mogen spreiden van examens.”

Je moest en zou reizen?

“Absoluut. Ik heb met mijn ouders en zus heel Europa afgereisd tot ik naar de universiteit ging en vanaf dan reisde ik alleen en richtte ik mijn pijlen buiten Europa. En ik ben niet meer gestopt met reizen.”

En het is een verdienmodel geworden?

“Laat ons zeggen dat het startpunt was: van mijn hobby een broodwinning maken. En dat lukt. Maar Reizen Brecht is toch een speciaal reiskantoor want iedere bestemming die ik aanbied, heb ik ook zelf bezocht. Ik weet altijd waarover ik spreek want ik ken de streek, de speciale plekjes.”

Privé Geboren in Roeselare op 3 januari 1995. Woont samen met zijn vriendin Noy Bartholomeus in de Izegemsestraat in Roeselare. Geen kinderen. Opleiding Lager onderwijs in de Acaciaschool Roeselare, middelbaar onderwijs Klein Seminarie (Latijn-Moderne Talen), hoger onderwijs UGent (rechten). Zelfstandig als student-ondernemer vanaf 2016 en vanaf 2020 zelfstandige in hoofdberoep met Reizen Brecht. Vrije tijd Waterpolo, afspreken met vrienden.

“Ik bied meestal privéreizen aan op maat van de klant maar per jaar organiseer ik ook een zestal begeleide groepsreizen voor kleine groepjes. Wanneer we in de late namiddag in Lake Mutanda genieten van het verfrissende water en vanuit het meer vulkanen zien in Uganda, Congo en Rwanda dan pas besef ik hoe bevoorrecht we zijn.”

Maar je reizen zijn natuurlijk duurder dan bij grotere, traditionele reiskantoren?

“Maar neen, absoluut niet! Ik ben altijd goedkoper en dat is ook normaal. Ik werk van thuis uit en moet dus geen kantoor in een dure winkelstraat huren. Bovendien moet ik geen medewerkers betalen want ik doe alles alleen. En mijn pa en ma helpen mij om reizen te begeleiden. En zij doen dat gratis. Je hoort het, ik beperk mijn eigen kosten tot een absoluut minimum (lacht). En ook met de hotels en lodges heb ik goede afspraken. Ik werk namelijk met kleinschalige partners waarvoor de grote touroperators toch geen interesse hebben.”

Pa Frank is postbode maar is evenzeer gebeten door de reismicrobe?

“Oh ja, en ik denk dat hij zijn leven anders zou organiseren indien hij de mogelijkheid zou krijgen om het over te doen. Als kind droomde mijn pa waarschijnlijk al van een job in het toerisme. Maar zijn broer was chef-facteur en die raadde mijn pa een zekere job aan bij de post. Bovendien kon hij op die manier tien keer per week blijven trainen bij zijn waterpoloploeg. Mijn pa speelde in de hoogste afdeling en is ook lid van de nationale ploeg geweest. Hij is ook nu nog één van de meest gewaardeerde waterpolocoaches van het land. Momenteel coacht hij Eeklo.”

Maar hij gaat met pensioen en wordt meteen ingeschakeld bij Reizen Brecht?

“Ja, maar dat vindt hij niet erg. Hij zegt dat hij nu aan zijn tweede, weliswaar onbezoldigde, job zal beginnen (lacht). Samen met mijn ma zullen ze dit jaar de groepsreizen naar Sri Lanka en Jordanië begeleiden.”

Het was natuurlijk niet het meest geschikte moment om zelfstandig te worden, net voor de lockdown?

“Inderdaad, qua timing kon het tellen. Gelukkig heeft de sector zich herpakt, in die mate zelfs dat ik in maart alleen al dertig reizen heb verkocht. Ik ga op bezoek bij klanten of zij komen naar mij. Ik heb heel veel klanten via mond-aan-mondreclame en dat is natuurlijk leuk. En op donderdag 19 mei geef ik voor het eerst een voordracht over het concept en de bestemmingen van Reizen Brecht. Henk van Bar Giraf stelt een ruimte ter beschikking in Bar Giraf waar ik mijn ding kan doen.”

Onvermijdelijke vraag: wat staat er nog op jouw bucketlist?

“Een rondreis door Australië en Tasmanië. Die stond al gepland maar corona stak er een stokje voor. Misschien kunnen mijn vriendin en ik dit deel van de wereld verkennen in 2023.

(PS)