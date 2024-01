Brecht (39) uit Desselgem heeft een passie voor bier brouwen: “Experimenteren met ingrediënten is super”

Brecht Verborgh is al zo’n vier jaar gefascineerd door het zelf brouwen van bier. De inwoner van Desselgem wil zijn dorpsgenoten wekelijks laten genieten van een ander biertje.

“De passie voor het brouwen is spontaan ontstaan”, vertelt de 39-jarige Brecht Verborgh. “In een opwelling begon ik met fietsen voor het goede doel, samen met een drietal vrienden, om de Ventoux te beklimmen met oude fietsen. Hoewel we af en toe nog samen een retro-rit of koers rijden, zijn de wekelijkse trainingen inmiddels verdwenen. Door de vrijgekomen tijd wilde ik een creatieve bezigheid vinden en kwam ik bij het brouwen terecht. Het begon met twee opengeslepen biervaten, een hevelfilter en een spiraalkoeler die ik op een zoekertjessite vond. Veel meer materiaal was er toen niet nodig. Mijn allereerste brouwsel was Vlaams roodbruin, omdat Rodenbach het bier is waarmee ik ben opgegroeid. Daarna volgden de typische tripel en een blond bier, omdat niet iedereen dezelfde voorkeur deelde en ik zelf ook te vinden ben voor veel verschillende stijlen.”

Unieke creaties

“Brouwen is zoals koken; het experimenteren met uiteenlopende ingrediënten en brouwmethoden levert verschillende smaken op die boeiend zijn maar soms niet voor de hand liggen. Met wat bijsturing kom je dan tot unieke creaties. De vaten bleken al gauw te beperkend en gaven weinig ruimte om veel uit te proberen in korte tijd. De aankoop van een klein all-in-one keteltje volgde. Ik was meteen wekelijks aan de slag. Ik hou ervan om creatief uit de hoek te komen met mijn brouwsels, maar als hobbybrouwer kon dit alleen voor mezelf. Ik volgde een avondopleiding waar ik de eerste praktijkervaring opdeed in brouwerij het Muurken in Geraardsbergen. Niet lang daarna nam ik het risico om mijn baan op te geven en te werken als voltijds brouwer en graficus bij brouwerij De Feniks, terwijl ik plannen maakte voor mijn eigen brouwerij. In juli had ik groen licht op alle vlakken, van de gemeente, het FAVV en van de FOD Financiën.”

Reclame op etiket

“Voorlopig staat alles nog in de kinderschoenen, maar het is de bedoeling om wekelijks een nieuw bier te produceren. Een van de huidige ideeën is ook om het etiket bijna volledig open te stellen voor advertenties, aankondigingen van evenementen of voor mensen die een boodschap naar buiten willen brengen. Ik zie het zeer klein, het is de bedoeling om niet ver buiten Desselgem te verkopen. Hoe lokaler, hoe liever.”

“Mijn opzet is om dit met plezier te doen en te blijven experimenteren, één of twee keer per week. In 2024 hoop ik aanwezig te zijn op de bierfestivals in Harelbeke, Meulebeke en Roeselare waar ik feedback hoop te krijgen. Ik wil vooral de plaatselijke horecazaken en verenigingen bereiken om mijn zeer divers gamma te promoten. Zij kunnen trouwens ook hun eigen huisbier laten maken in kleine oplages. Voorlopig blijf ik dit combineren met een aantal vaste dagen waarop ik betrokken ben bij grafisch ontwerp en de ontwikkeling van campagnes voor verschillende bedrijven”, aldus Brecht Verborgh.