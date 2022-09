Brasserie Heuvelhof in Torhout bekampt energieprijzen met wintersluiting

Brasserie Heuvelhof nabij het Kasteel van Wijnendale aan de Oostendestraat in Torhout sluit de deuren vanaf nu tot half maart. De reden? De torenhoge energiekosten en het gebrek aan vast personeel. “Dit is emotioneel niet gemakkelijk, maar in de gegeven omstandigheden de beste beslissing”, zeggen de zaakvoerders Tom Van Den Heuvel (43) en zijn vrouw Lore Cortvriendt (37).

Brasserie Heuvelhof bestaat 15 jaar en is een bloeiende horecazaak. Zeker in de zomer is het er heel druk. Het mooie zonneterras en het ruime speelplein dragen daaraan bij. “In de winter is het sowieso wat kalmer en nu de energiekosten drie tot vier keer hoger zullen uitvallen, is sluiten de beste optie”, zegt Lore. “Aangenaam is zoiets niet, ook niet voor onze klanten, maar we voelen dat er begrip voor bestaat.”

Enkele privéfeesten en in december een winterkroeg

Intussen zitten Lore en Tom geenszins op hun luie krent. “Ik ben op zelfstandige basis gestart met coördinatie- en projectopdrachten”, aldus Lore. “Zo mag ik voor Historalia het project Marie-Antoinette coördineren. Die groots opgezette musical op het Wijnendaalse kasteeldomein zal in september van volgend jaar plaatshebben. Het wordt erg mooi, maar er gaat gigantisch veel werk mee gepaard. Voorts wil ik voor bedrijven die een beroep op me doen, structuur en hervorming in hun organisatie brengen.”

“Mijn man Tom houdt zich momenteel nog bezig met de operationele taken voor ‘t Heuvelhof, want er staan nog enkele privéfeesten geboekt, die we sowieso laten plaatsvinden. Geen woordbreuk bij ons. En in december staan we samen in onze winterkroeg in de kasteelschuur. Dan organiseert Historalia het spektakel Kerstmagie, dat intussen een klassieker geworden is. In die winterbar zullen we knallen, wees gerust.” (lacht)

Sommige personeelsleden lieten een traantje

Tom en Lore zijn niet over één nacht ijs gegaan om hun beslissing te nemen. “We hebben er goed over nagedacht”, zeggen ze. “Zoiets beslis je niet zonder eerst alles goed af te wegen. Uiteraard zullen we onze klanten missen, net als ons team van flexi- en vakantiejobs. Tijdelijk hebben we geen vaste mensen in dienst, maar zij die een flexi- of vakantiejob kwamen uitvoeren, hebben de voorbije zomer ons terras doen draaien. We hopen hen allemaal terug te zien in maart. Sommigen lieten zelfs een traantje omdat we enkele maanden pauze nemen. We geven hen nu de tijd om alle studentensteden onveilig te maken en daarna weer in onze brasserie paraat te staan.”

“We blijven sowieso positief tegen de zaken aankijken”, besluit Lore. “Van december maken we een topmaand in onze winterkroeg en in januari knappen we ons terras op met het oog op de lente en de zomer. De boekingen voor april en mei, de traditionele communieperiode, lopen alvast vlot binnen. Nu alleen nog hopen dat de energieprijzen straks weer aanvaardbaar worden.”