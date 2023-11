Brandweerzone Westhoek valt twee keer in de prijzen op Fireforum Awards: “Erkenning voor al onze mensen op het terrein”

Brandweerzone Westhoek viel donderdagavond 16 november maar liefst twee keer in de prijzen op de Fireforum Awards. Zij bekronen jaarlijks mensen of organisaties, die zich inzetten voor brandbestrijding. De zone Westhoek ging lopen met de prijs in de categorie ‘Brandveiligheid – sensibilisering en preventie voor de bevolking’ én met de publieksprijs. “Dat is een hele erkenning voor onze projecten en ook voor onze mensen op het terrein”, zegt woordvoerder Kristof Louagie.

Donderdagavond 16 november reikte Fireforum opnieuw hun awards uit. Zij zetten mensen of organisaties in de spotlight, die op een of ander vlak zich verdienstelijk hebben gemaakt voor brandbestrijding door de dialoog erover te openen, meer kennis te verspreiden of kwaliteit en innovatie te promoten. En de brandweerzone Westhoek ging lopen met maar liefst twee prijzen.

(Lees verder onder de afbeelding)

Voor brandweerdorp

In de categorie ‘Brandveiligheid – sensibilisering en preventie voor de bevolking’ werden ze beloond voor hun ambitieuze project ‘Brandweerdorp’. Dat werd gelanceerd op 21 juni en de hele zomer lang was het dorp present op evenementen in de regio. “De belevingscontainer biedt een realistische ervaring aan, waar mensen kunnen kennis maken met de brandgevaren in een huis. Zo kunnen ze dit begrijpen en ook voorkomen. Het is leren over brandveiligheid, maar op een interactieve manier”, legt diensthoofd communicatie Kristof Louagie uit.

“De tragische gebeurtenissen in Hoei, waar zes mensen omkwamen in een brand tonen nog maar eens hoe belangrijk brandveiligheid thuis is”

“Doordat mensen bij de aanwervingsbus ook brandweervrijwilligers konden ontmoeten, stelt ons dat weer in staat om de interesse in de job van brandweervrijwilliger te prikkelen. Het dorp is niet alleen een middel om positief bewust te worden van brandgevaren, maar het is ook een wervingshub voor nieuwe vrijwilligers.”

“En die nood blijft hoog. Dat tonen de tragische gebeurtenissen afgelopen week in Hoei, waar zes mensen omkwamen in een brand nog maar eens. Daarom zullen we onverminderd verder sensibiliseren en projecten uitrollen om brandveiligheid tot bij de mensen thuis te krijgen.”

Publieksprijs

De brandweerzone kon daarbovenop ook nog eens de publieksprijs mee naar huis nemen. “Dankzij de inzet en flexibiliteit van velen en al onze vrijwilligers kunnen we snel schakelen in tijden van nood, zo ook de afgelopen tien dagen met de wateroverlast binnen onze zone. We nemen deze award met een dubbel gevoel in ontvangst en dragen hem graag op aan iedereen die dit eigenste moment actief op het terrein is, want dat is een grote erkenning voor onze projecten en onze mensen”, besluit Louagie.

Interesse om brandweervrijwilliger te worden? Klik op deze link voor meer informatie!