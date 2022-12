Brandweervrijwilligers van Firefighters4Nepal sturen container vol oud brandweermateriaal en oude ziekenwagen naar Oekraïne

De vrijwilligers van vzw Firefighters4Nepal (F4N) hebben een container vol afgeschreven brandweermateriaal geschonken aan hun collega’s in het geteisterde Oekraïne. Ook een oude ziekenwagen vol medisch materiaal werd naar ginder gestuurd. Om hen te steunen ontwierp brandweerspotter Patrick Dumortier uit Middelkerke een speciale badge. “De boodschap die we geven is duidelijk: als brandweer ben je verenigd over grenzen heen”, zegt Christophe Cocquyt van F4N, beroepsbrandweerman in Oostende.

De vzw Firefighters4Nepal (F4N) is een Vlaamse vereniging van brandweermannen die als missie heeft om de collega’s in Nepal te helpen. “Ze werd opgericht in 2016 toen collega’s in Nepal tijdens een reis de armzalige omstandigheden zagen waarin brandweermannen daar werkten”, zegt Christophe Cocquyt (46) uit Aalter. Hij is vrijwilliger bij het korps van Aalter en beroepsbrandweerman in Oostende.

Strenge reglementering

“Ze stonden er vaak op sandalen te blussen, met ongeschikt materiaal. “De vzw werd uitgebreid en steeds vaker konden we hier afgeschreven brandweermateriaal verzamelen, dat met strenge reglementering daar nog kon dienen.”

“In 2018 zetten we een grote missie op en stuurden we een container vol materiaal zoals brandweerkledij en reddingsmateriaal naar ginder. We gaven er ook een week opleiding. Die missies zetten we verder maar toen we de ellende en de vele vernielde spullen van de brandweer in Oekraïne zagen, besloten we ook voor hen een actie op te starten.”

Container en ambulance

De vzw lanceerde in het voorjaar een nieuwe oproep om spullen in te zamelen. “De respons was overweldigend”, vervolgt Christophe. “We konden intussen al een zes meter lange container vol materiaal naar de Pools-Oekraïense grens brengen, op 50 meter van Lviv. Maar de vele giften bleven toestromen. Ook van niet-brandweermateriaal, zoals medisch materiaal, pampers, kledij en dergelijke.”

“We kregen zelfs van een firma een doos vol powerbanks, zodat hulpverleners daar die zonder elektriciteit zitten toch nog kunnen communiceren. En van een privéfirma werd zelfs een ziekenwagen geschonken. Daarna kwamen we in contact met Vasyl uit Antwerpen, een Vlaming met Oekraïense roots. Hij is nu onlangs met de ambulance naar ginds gegaan.”

Patches voor hulpverleners

Wie meteen wou helpen bij de inzamelactie was Patrick Dumortier (31) uit Middelkerke. Hij is brandweerspotter en ontwierp in het verleden al heel wat hulpverleningspatches voor goede doelen. “Ik kwam in contact met de vzw en besloot om een speciale patch te ontwerpen voor de brandweer met verwijzing naar Oekraïne”, zegt Patrick.

“Ook mijn leverancier ibadge besloot om de actie te sponsoren. Er zijn meer dan 200 patches verkocht en op die manier kon ik een cheque van 2.500 euro schenken aan de vzw F4N.” Geld dat enorm welkom was.

“We zijn er Patrick enorm dankbaar voor”, vervolgt Christophe. “We konden zo de dure brandstof mee betalen. Maar ook veel anderen deden hun duit in het zakje. De acteurs van Onder Vuur bijvoorbeeld deden ook een mooie gift. We zijn iedereen dankbaar want zo konden we een heel mooie missie opzetten voor Oekraïne. Intussen zitten we niet stil want we plannen met F4N al een nieuwe missie, dit keer opnieuw naar Nepal.” Dat komt er wellicht al in 2023. (JH)