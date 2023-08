Brandweerteam houdt tweejaarlijkse opendeur

Zondag 3 september organiseert het brandweerteam van Lichtervelde z’n tweejaarlijkse opendeurdag. Tussen 10 en 17 uur is een bezoek aan de brandweerkazerne mogelijk, met tussendoor demonstraties, kinderanimatie en een modeshow.

Er zijn de traditionele demonstraties zoals het blussen van een frituurpanbrand om 11 uur, maar ook de nieuwe ambulance, die sinds februari dit jaar in gebruik is, kan bezichtigd worden, net zoals de MUG van Torhout. “Doorlopend is er een static show van ons materiaal en de voertuigen”, vertelt Dirk Delameilleure, postoverste in Lichtervelde. “Er is zonemateriaal aanwezig van de brandweerzone Midwest zoals de ladderwagen en de ‘boe’-container (boe staat voor basisontsmettingseenheid, red), een container die wordt ingezet bij grootschalige interventies.”

Kinderanimatie

Alle leerlingen krijgen via de scholen een tekening om in te kleuren voor de kleurwedstrijd. “Wie zijn tekening binnenbrengt tijdens de opendeurdag krijgt een klein geschenk”, zegt Dirk. “De kinderanimatie vindt plaats op het Gildhofplein. Er is een tent met rook zodat de kinderen kunnen ervaren wat dit teweegbrengt en hoe dat aanvoelt. Daarnaast wordt een parcours voorzien dat ze moeten doorlopen met bijvoorbeeld een brandcard met een pop op of een blusinstelling.”

Modeshow

Om 11 uur is er de demonstratie van het blussen van een frituurpan die in brand staat, in de namiddag zijn er kleine evacuatie-oefeningen. Doorlopend zijn er demostands rond brandpreventie en een infostand van het Rode Kruis, zijn er braadworsten te koop en is het terras open. “Om 15.30 uur showen onze vrijwilligers oude en nieuwe brandweerpakken, zoals het splashpak of een interventiepak. Er is een infostand over hoe het is om brandweerman/vrouw te zijn. Momenteel zijn we met 38, maar er kunnen er zeker vijf bij”, doet Dirk een oproep naar nieuwe vrijwilligers. (Jenka Watteny)

Opendeurdag op zondag 3 september van 11 tot 17 uur, in de brandweerkazerne, Beverenstraat 16 in Lichtervelde, kinderanimatie op het Gildhofplein. Toegang is gratis.