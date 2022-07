Brandweerteam Harelbeke behaalt knap zilver op de Olympische Brandweerspelen

Het tienkoppig brandweerteam van Harelbeke heeft afgelopen vrijdag knap zilver behaald op de Olympische Brandweerspelen in het Sloveense Celje.

Brandweerploegen van over de hele wereld namen het tegen elkaar op in twee verschillende proeven die ze in een zo snel mogelijke tijd en zo precies mogelijk moeten uitvoeren. Harelbeke, onder leiding van Geert Ollevier, zat in de A-reeks, de hoofdreeks.

Beetje ontgoocheld

“Met die zilveren plak zijn we heel tevreden uiteraard, maar toch ontgoocheld dat het net geen goud was”, zucht Geert die toe was aan zijn zevende Olympiade. “Een koppeling van een aanzuigleiding zou niet van de grond geweest zijn volgens een Duitse scheidsrechter. Dit koste ons 10 seconden straftijd wat ons anders het goud opleverde.”

“Spijtig maar alles is streng gereglementeerd. Dit is ons beste resultaat tot op heden. Er haalde immers nog nooit een Belgische ploeg goud. Op deze spelen is niets te verdienen, enkel eer en fun.”

Veel training

“Hier gingen sedert februari heel wat training uurtjes aan vooraf. Wekelijks werd er geoefend met zelfs een stageweekend”, gaat Geert (51), al sedert 1989 bij de brandweer, verder. “We zijn een tienkoppig team met allemaal vrijwilligers die op maandag al ter plaatse waren in Celje. De eerste twee dagen waren trainingsdagen.”

“Op woensdag volgde dan de openingsceremonie van de spelen. Daags nadien was een rustdag om dan op vrijdag onze wedstrijd in de A-reeks af te werken. Op zaterdag was het tijd voor de ploegen uit de B-reeks, en op zondag was de prijsuitreiking waar we onze zilveren plak in ontvangst mochten nemen.”

“Opnieuw een heel mooie ervaring op dit evenement dat om de vierjaar doorgaat. Als groep komen we hier sterker uit. Dit komt ons alleen ten goede in onze dagelijkse interventies, waar we door het veelvuldig oefenen alles sneller en consistenter kunnen uitvoeren.”

“Ik ben een heel fiere verantwoordelijke en trainer. Al 33 jaar ben ik reeds brandweerman, en dat doe ik nog altijd heel gedreven, met hart en ziel”, aldus Geert Ollevier.

(ELD)