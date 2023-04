Brandweerposten Lauwe en Marke nemen hun intrek in de nieuwe brandweerkazerne

Vaarwel Lauwe en Marke, welkom Bramier. Tijdens een officiële plechtigheid werd de gloednieuwe brandweerkazerne Bramier in gebruik genomen. In het complex zullen zowel de eenheden van Marke als van Lauwe samensmelten tot een nieuwe, ultra moderne groep hulpverleners.

Een fitnessruimte, een leslokaal, een eigen terrein voor trainingen en de mogelijkheid om de voertuigenvloot ruim te parkeren. Voor de gloednieuwe kazerne van Bramier, waar de brandweerkorpsen van Lauwe en Marke samensmelten, werden kosten noch moeite gespaard. De meer dan 40 manschappen kunnen zo hun intrek nemen in een complex, met een prijskaartje van 2,8 miljoen euro, dat meteen ook als voorbeeld zal dienen voor de toekomstplannen van de hulpverleningszone.

Sebastien Lefebvre, die de rol van korpsoverste kreeg, is alvast meer dan blij met de gloednieuwe infrastructuur. “Zowel korpsen Marke als Lauwe zaten in gebouwen die gebukt gingen onder de tand des tijds”, lacht hij. “De wereld evolueert en zo ook de hulpverlening, met nieuw en uitgebreider materiaal tot gevolg. In beide kazernes was er bijvoorbeeld geen plaats om al het materiaal ordentelijk te stockeren, waardoor het veelal in de wagens bleef zitten. Vanaf nu krijgt alles een eigen plaats, waardoor we ook heel wat gespecialiseerder kunnen werken. Zo zal de site Bramier niet alleen dienen als voorbeeld voor de komende projecten van de hulpverleningszone, het wordt meteen ook ons opleidingscentrum voor het onderdeel ‘gevaarlijke stoffen’. Hier zal een specifiek voertuig klaar staan voor dergelijke interventies en zullen we ook brandweerlieden kunnen ontvangen voor een doorgedreven opleiding.”

Het samenvoegen van twee kazernes staat gelijk aan het samenvoegen van twee culturen. Ook daar werd veelvuldig rekening mee gehouden. “Van bij het begin van het concept, dat ondertussen al dateert van 2018, hebben we overduidelijk ingezet om communicatie en betrokkenheid”, klinkt het bij de postoverste. “Iedereen, zowel het korps van Marke als dat van Lauwe, kreeg de kans zijn of haar stem te laten horen. Indien er haalbare voorstellen op tafel werden gegooid, dan namen we die ook mee in de concrete uitvoering van de plannen. Van zwarte vlaggen of van protesten is overigens geen sprake geweest. Wie bij de brandweer komt doet dat vanuit een overtuiging, dus een gemeentegrens doet daar weinig afbreuk aan. Site Bramier is trouwens een meerwaarde voor iedereen. Niet alleen hebben we hier een hypermoderne installatie, we zijn ook voor iedereen centraal gelegen. Binnen de eerste 5 minuten nadat een oproep de hulpcentrale bereikt, moeten de wagens reeds kunnen vertrekken. Dit wordt nu eenvoudiger voor al onze collega’s uit Lauwe en Marke.”

Zaterdag werd de nieuwe kazerne om 10.30 uur ingehuldigd zodat ze klaar was om rond 11.00 uur operationeel te zijn.