Brandweerpost Zuid-IJzer volgt grote rookpluim en helpt met stalbrand in Frankrijk

De brandweerpost van Zuid-IJzer heeft dinsdagmiddag geholpen om een felle stalbrand te blussen in Hondschote, net over de grens in Frankrijk. Het was een bewoner uit Leisele bij Alveringem die de brandweer had opgebeld om 13.15 uur.

De bewoner had een felle rookpluim gezien ergens ter hoogte van de Lostraat in Alveringem. Maar het was onduidelijk waar die vandaan kwam want verdere informatie ontbrak.

Een autopomp en de commandowagen van post Zuid-IJzer trok er alvast op uit en reed de Lostraat af. Ook zij zagen de rookpluim en bleven verder rijden tot ze de grens met Frankrijk overstaken richting Hondschote.

“Daar kwam de brandweer uiteindelijk uit bij een stalbrand”, zegt Kristof Louagie van brandweer Westhoek. “Samen met de collega’s van SDIS 59 hebben ze de brand bestreden.” (JH)