Brandweerpost neemt afscheid van bijna 80 jaar ervaring: Johan en Rudi zwaaien af

De brandweerpost nam afscheid van Johan Meyns (63) en Rudi Allewaert (63). Beide vrijwillige spuitgasten kregen eervol ontslag en gaan met pensioen.

“Rudi vervoegde ons korps op 1 december 1984, terwijl Johan op 18 februari 1982 lid van de Stadense brandweer werd”, weet luitenant-postoverste Wim Pype. “Rudi en Johan gaan met pensioen na een loopbaan van 40 of bijna 40 jaar dienst. Het waren twee mensen op wie je steevast heel hard kon rekenen.”

“Een team bij de brandweer is niet alleen een groep van mensen die samen werken, een team bij de brandweer is veel meer een groep mensen die elkaar vertrouwen, die voor elkaar opkomen en werken aan kameraadschap. Rudi en Johan zijn hier 2 mooie voorbeelden van. Het zijn 2 mensen die je in je team moet hebben.”

“Rudi bracht ons steevast veilig en wel op de interventieplaats en zorgde er voor dat het bluswater tijdig onze straalpijpen voedde. De schaar en de spreider hadden voor hem geen geheimen.

Thuis afgehaald

Na een opdracht kreeg het materieel door Rudi ook een perfecte nazorg. Johan verzette dan weer vanuit de achtergrond bergen werk. Hij vatte zijn interventies steeds met een klare kijk en de nodige voorzichtigheid aan. Johan was in zijn sectie ook de sturende kracht voor het verdelgen van wespen en kon tijdens de onderhoudsavonden heel veel taken aan.”

Rudi en Johan werden naar aanleiding van hun pensionering thuis met een brandweerwagen afgehaald.

Ze kregen in de kazerne van de collega’s een geschenk overhandigd. Hun wederhelften kregen een ruiker bloemen aangeboden. Nadien volgde er nog een drink op de pensionering. (BCH)