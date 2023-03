Brandweerpost Lo-Reninge zet nieuwe tankwagen in de kijker tijdens opendeurdag

De post Lo-Reninge van brandweer Westhoek zet op zondag 12 maart de deuren open voor het publiek. Tijdens de opendeur wordt de splinternieuwe tankwagen van het korps voorgesteld. Maar er valt die dag nog heel wat te beleven in en rond de brandweerkazerne in de Zuidstraat in Lo.

Door corona is het al enkele jaren geleden dat de brandweerpost Lo-Reninge nog een opendeurdag organiseerde. Het is ook voor het eerst dat die in maart plaatsvindt en niet zoals de voorbije edities in september.

Blikvanger tijdens de opendeurdag wordt ongetwijfeld de splinternieuwe tankwagen van het korps. Die vervangt de oude, een voormalige melkvrachtwagen die de spuitgasten destijds eigenhandig ombouwden tot tankwagen en door de jaren heen meer dan zijn dienst heeft gewezen. Zo werd die onlangs nog ingezet bij het reinigen van een ruim tien kilometer lang oliespoor in Alveringem en Lo.

Maar tijdens de opendeurdag valt nog veel meer te beleven. Vanaf 10 uur is iedereen welkom in de brandweerkazerne. Doorlopend kan je een bezoek brengen aan de brandweerstand van ‘Brandveilig Samenleven’ en de infostand van de federale politie en de politie Spoorkin, met tuimelwagen.

Ook de Fire Escape Room van Oscare vzw, een nazorg- en onderzoekscentrum voor brandwonden en littekens, zal op de opendeurdag aanwezig zijn. De bedoeling is om binnen de tien minuten uit de mobiele escaperoom te ontsnappen. Maar in werkelijkheid is de ontsnappingstijd uit een brandende woning slechts drie minuten.

Jeugdbrandweer

Vanaf 15 uur zijn er demonstraties van de Jeugdbrandweer Westkust en de post Lo-Reninge. De Jeugdbrandweer Westkust werd onlangs opgericht en overkoepelt de gemeenten De Panne, Koksijde, Nieuwpoort, Veurne en Lo-Reninge.

Vier jongeren uit Lo-Reninge zijn lid van de jeugdbrandweer, namelijk Staf Decleyre, Lennert Snick, Robbe Snick en Mathisse Delsaut. De toekomst van de brandweer Lo-Reninge lijkt dus verzekerd.

De hele dag kan je in de brandweerkazerne ook terecht voor een drankje en lekkere pannenkoeken. Vanaf 16 uur zijn er braadworsten te verkrijgen.