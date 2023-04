Brandweermannen vieren 50 jaar verbroedering met Lorsch in Zwevegem

Een ruime delegatie van Feuerwehr Lorsch was een volledig weekend te gast bij de brandweer van Zwevegem. Daarmee werden de verbroederingsbanden, die in 1973 werden aangegaan, weer aangehaald.

Met een bezoek aan de brandweerkazerne in Antwerpen en een feestelijke ontspanningsavond, werd de zaterdag gevuld. Op zondag werd het gezelschap ontvangen op het Gemeentepunt voor het officiële gedeelte. Ere-luitenant Freddy Deweer was een van de grote bezielers van deze verbroedering en werd zondag ook uitgebreid in de bloemetjes gezet.

“De firma Bekaert had een vestiging in het Franse Le Coteau. Er werd een verbroedering uitgewerkt met de muziekkorpsen van Zwevegem en Le Coteau waar ook het gemeentebestuur bij betrokken werd. Op zijn beurt was Le Coteau verbroederd met het Duitse Lorsch. Bij bepaalde feestelijkheden kwamen zo de drie gemeentebesturen met elkaar in contact.”

In 1970 groeide het idee om de verbinding Le Coteau Zwevegem en Le Coteau Lorsch door te trekken naar Lorsch Zwevegem. Voor het Franse luik had men de muziekkorpsen die als gastgezinnen fungeerden. Voor de Duitse verbroedering dacht men aan de brandweer. Het feestcomité, de huidige Vriendenkring van de brandweer, met bestuursleden: Werner Casier, Armand Bossuyt, Marcel Vancraeynest, Guido Libbrecht en Marc Verhaeghe, zagen zo’n verbroedering wel zitten en begonnen met de organisatie.

Jubileum

“De mensen in ons korps werden aangesproken om als gastgezin te fungeren en in 1973 kwamen de collega’s uit Lorsch voor het eerst naar Zwevegem”, aldus Freddy Deweer. Na het bezoek in 1973 werd een tegenbezoek gepland in Lorsch in 1974. Nu komen de spuitgasten uit Lorsch op geregelde tijdstippen op bezoek. De mensen uit Zwevegem brengen hen tussentijds een tegenbezoek. Tijdens het officiële gedeelte werden enkele mensen die de verbroedering een warm hart toedragen vereremerkt. Het mag alvast duidelijk zijn dat na 50 jaar de verbroedering tussen beide korpsen, nog steeds springlevend is.