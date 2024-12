Brandweerman vraagt vriendin ten huwelijk tijdens optocht: “Het ideale moment”

De brandweer van Roeselare vierde zaterdag haar jaarlijkse Barbarafeest. Voor Benjamin De Boever, voorzitter van de Vriendenkring, was deze editie extra speciaal. Hij vroeg tijdens de optocht van de kazerne naar het stadhuis, in de drukke Ooststraat, zijn vriendin Saar ten huwelijk. Zij moest niet lang twijfelen.

Het Barbarafeest is jaarlijks de hoogdag van de brandweer. Zaterdag vierde het korps van Roeselare feest met onder andere een ontvangst in het stadhuis en een avondfeest in Beythem Kerke. Maar ook tijdens de optocht van de kazerne naar het stadhuis viel er iets moois te vieren. Benjamin De Boever, voorzitter van de Vriendenkring, vroeg er zijn vriendin Saar Carrein ten huwelijk. “We zijn zes jaar samen en hebben inmiddels al een kindje, maar trouwen deden we nog niet. Het leek me dan nu ook het moment om haar ten huwelijk te vragen.”

Volmondig ‘ja’

Saar werd door haar zus naar de Ooststraat gelokt waar het brandweerkorps zou passeren. De brandweerlui hielden plots net voor haar halt en Benjamin stapte naar voor. De 39-jarige brandweerman ging daarna op zijn knieën en vroeg zijn vriendin ten huwelijk. Saar twijfelde niet lang en zei volmondig ‘ja’. Terwijl het koppel elkaar liefdevol kuste galmde het geluid van een brandweerwagen door de winkelstraat en gaven de brandweerkameraden en de passanten de verloofden een warm applaus.