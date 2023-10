Brandweerkorps Staden floreert ondanks uitdagingen voor toekomst: “Geen tekort aan brandweerlui”

Het plaatselijk brandweerkorps huist bijna 6 jaar in zijn nieuwe kazerne in de Ieperstraat. De kazerne betekende volgens postoverste luitenant Wim Pype een fikse sprong voorwaarts. Er is geen gebrek aan manschappen, al speelt ook de motivatie van zijn manschappen een rol. En dat komt dan weer door de kazerne.

“We namen onze kazerne in gebruik in december 2017”, vertelt Wim Pype. “De kazerne is een eenvoudige constructie, luchtig, met open grote ruimtes en veel lichtinval. Het gebouw is zeer praktisch en functioneel ingericht en heeft een goeie strategische ligging. Het gebouw staat eigenlijk volledig in contrast met onze oude huisvesting in de Oude Brouwerij in de De Carninstraat.”

Het gebouw heeft volgens luitenant Pype ook een positieve invloed op de brandweerlui. “Het creëert bij hen een gevoel van eigenaarschap en de wil om er goed voor te zorgen. Ze willen deelnemen aan een goed beheer. De kazerne creëert bij hen ook een gevoel van fierheid. Ze hebben ook een soort verantwoordelijkheidsgevoel in vergelijking met de vroegere huisvesting. Ze willen er allemaal goed voor zorgen en er deel van uitmaken. Ze staan ook allemaal mee in voor het onderhoud en het schoonmaken van het gebouw en zijn duidelijk trots op de kazerne. De kazerne is eigenlijk een stuk van hun identiteit als brandweerman.”

Verder creëert het gebouw ook een gevoel van gastvriendelijkheid. We behandelen iedere bezoeker als waardevolle gast en delen onze ervaring en passie met onze bezoekers. Onze kazerne wordt gerund door 30 brandweermannen en 2 brandweervrouwen”, gaat Wim verder.

“Gastpompiers kunnen een oplossing bieden voor de beschikbaarheid overdag”

“In tegenstelling tot andere posten en ondanks de hoge eisen die worden gesteld en de intensieve opleiding, zien we dat er nog steeds nieuwe mensen aankloppen om deel uit te maken van ons team. De goed ogende kazerne is hier wellicht een reden voor, maar ook de uitstraling van onze mensen speelt zeker mee. Alvorens iemand bij ons in dienst wil komen, toets ik altijd eerst naar de motivatie waarom iemand brandweerman of brandweervrouw wil worden. Het moet echt vanuit hun hart komen. Want uiteindelijk verwachten we dienstbaarheid. We zetten ons maximaal in en zorgen voor wat ons dierbaar is. Verder verwachten we ook collectieve deskundigheid. We staan paraat door veel te oefenen en bijscholingen te volgen. Er is ook de verwachting van collegialiteit, wat betekent samenwerken, elkaar begrijpen en steunen waar nodig. Tot slot verwachten we ook engagement.”

Gemeentegrenzen

“Het is ook opmerkelijk dat er bij ons heel weinig mensen afhaken. Qua interventies gaan we in tegenstelling tot vroeger ook over de gemeentegrenzen. Iedereen heeft immers recht op de snelste hulp. Zo doen we geregeld Zarren, Houthulst en Hooglede De Geite aan. De afgelopen 5 jaar kenden we volgende gemiddeldes voor interventies: 30 voor brand, 4 interventies met gevaarlijke stoffen, 55 technische interventies zoals bevrijdingen uit wagens en afhankelijk van het seizoen 100 tot 200 interventies rond wespennesten”, vertelt Wim.

Vriendenkring

“Er zijn ook een aantal uitdagingen voor de toekomst. De digitalisering doet ook bij ons zijn intrede. Een aantal leden zijn daar minder voor te vinden. Deze mensen zijn even belangrijk en moeten meegenomen worden op die trein. Daarnaast vraagt werken aan een brandweerteam met vrijwilligers samenhang en vertrouwen en dat wordt niet enkel door oefeningen en interventies opgebouwd. Ook informele activiteiten zijn daarvoor noodzakelijk. Onze Vriendenkring werkt hier hard aan, maar ik zie minder en minder deelnames aan activiteiten en minder engagement van nieuwelingen om aan te sluiten bij de Vriendenkring. Tot slot is er ook de beschikbaarheid overdag. Minder en minder brandweerlui werken rond de kerk en kunnen dus niet binnen de vereiste 5 minuten in de kazerne staan. Daarom zijn we al een aantal jaren aan het experimenteren met gastpompiers, brandweerlui uit andere posten die in Staden werken en die in geval van interventies naar onze post trekken om uit te rukken, wat een mogelijke oplossing is voor de beschikbaarheid overdag.”