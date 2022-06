Brandweerkorps Komen-Waasten voert brandoefening uit met Franstalige collega’s

Zondagmorgen trokken zowel de leden van brandweerpost Komen-Waasten en hun Franse collega’s van SDIS59 richting Ploegsteert voor een gezamenlijke oefening. Het moet beide korpsen in staat stellen hun acties op elkaar af te stemmen, teneinde een vlotte hulpverlening te kunnen garanderen.

“Brand is uitgebroken in het rusthuis. Verschillende mensen zijn in nood. Onmiddellijke hulp is noodzakelijk!” Het is het soort oproep dat de nachtmerrie is van iedere hulpverlener maar eveneens het soort interventie waarvoor ze zich klaar moeten stomen. Vooral in de grensgebieden, waar hulpverleningszones vaak kilometers ver van hun opdrachten liggen, kan dit al vaak kopzorgen veroorzaken. “We beschikken over een kazerne waar permanent mensen beschikbaar zijn”, klinkt het bij Nicolas Gauer (44).

Als kapitein en postoverste voor de eenheid Armentiers, kent hij als geen ander de grensproblematiek. “We zijn veelal heel wat dichter voor interventies op Belgisch grondgebied maar slechts vorig jaar werden de nodige protocollen voor een samenwerking ondertekend. Vanaf heden kunnen ook wij worden ingezet op Belgisch grondgebied, als blijkt dat we dichter zijn of sneller ter plaatse kunnen worden gestuurd. In gevallen van brand zijn minuten van levensbelang en mag de nationaliteit van de hulpverleners geen enkele rol spelen.”

De korpsen simuleerden een situatie waarin brand was uitgebroken in een rusthuis. © Christophe Lefebvre

Een samenwerking met de mensen van hulpverleningszone WAPI is dus mogelijk, al moeten er her en der nog wat verschillen worden weggewerkt. “Een gezamenlijke oefening zoals deze leert ons niet alleen de communicatietechnieken van onze Belgische collega’s”, gaat de kapitein verder. “Bepaalde zaken zoals de koppelingen voor het waternetwerk zijn ook verschillend. Onze Belgische collega’s kunnen ons hierin wegwijs maken, wat vaak ook cruciale minuten kan besparen. Dankzij dergelijke oefeningen raken we beter op elkaar ingespeeld, wat meteen ook een onmisbare ervaring met zich meebrengt.”

Tijdens de simulatie van een brand, waarbij ook slachtoffers moesten worden geëvacueerd, werkten zoals Belgische als Franse brandweerlieden samen. Toch specificeert de kapitein dat het hier om een Belgisch initiatief en dus ook commando gaat. “Ongeacht onze nationaliteit willen wij vooral zo snel en efficient mogelijk tussenkomen”, sluit de kapitein af. “In streken zoals Ploegsteert of Bizet zijn we vaak slechts enkele minuten verwijderd terwijl onze Belgische collega’s van verder moeten komen. Het is een verschil dat misschien wel levens kan kosten! Toch willen we benadrukken dat we op geen enkel moment het bevel willen overnemen. Op Belgisch grondgebied zijn de Belgische officieren nog steeds zij die de lakens uitdelen.”