Brandweerkorporaal José Valles gaat op pensioen

39 jaar lang keek hij het gevaar vaak recht in de ogen met één enkele missie: de Komenaars behoeden van groot leed. Hij zag menselijke drama’s maar was eveneens meer dan eens getuige van hartverwarmende momenten. Na bijna 4 decennia dienst hangt korporaal José Valles (65) zijn brandweerhelm aan de haak.

Een indrukwekkende carrière, dat is het minste wat men over de korporaal kan zeggen. Toch begon het allemaal met een bijna niet te geloven anekdote. “Het was in het jaar 1984 en ik was aan het praten met een vriend van mij, toen brandweerman in Komen-Waasten.” José lacht wanneer hij terugblikt op dat ene, allesbepalende moment. “We zagen hoe er plots rook uit een wagen in de straat kwam. Ik reageerde meteen door naar mijn eigen auto te lopen en mijn brandblusser te nemen. Het rode ding werd volledig leeg gespoten en ondertussen kwam ook de brandweer aan om de zaak over te nemen. Daar stond ik dan, met een lege brandblusser die ik toch wel graag terugbetaald had gekregen. Ik trok dan ook met de papieren van de verzekering naar de brandweerkazerne en toen was het eigenlijk al een geklonken zaak. De familiale sfeer en de passie die er bijna van de muren droop sprak me aan. Ik gaf me op als vrijwilliger, begon met de trainingen en ben nooit meer vertrokken.”

Eigen huis

39 jaar dienst? In het geval van José staat dat gelijk aan meer dan 2000 interventies. “En jawel, daar zitten er tussen die aan de kleren bleven kleven. Een aanrijding tussen een trein en een jongere? Of wat met de verdwijning van de kleine Younes? Het zijn beelden die voor altijd op mijn netvlies zijn gebrand. Toch zijn er ook luchtiger momenten geweest. Zo was er die ene keer dat het voltallige korps op het jaarlijkse Te Deum aanwezig was en we een oproep kregen. ‘Woningbrand’ kregen we te horen. Eenmaal ter plaatse bleek het in mijn eigen woning te zijn. Godzijdank was het tien keer niks maar we stonden er meteen met de volledige kazerne.”

Afgelopen zondag was het dan ook voor het laatst dat José zijn uniform aantrok. “Me vervelen? Dat denk ik niet want ik heb een resem kleinkinderen die mijn tijd zullen vragen. En trouwens, erg ver van de kazerne ben ik nooit verwijderd. Dus als ze me nodig hebben, dan ben ik er. Eens brandweerman, altijd brandweerman.”