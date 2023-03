Brandweerkazerne krijgt nieuwe vloer

Steeds zwaardere brandweerwagens zorgden voor schade aan de vloer van de Poperingse brandweerkazerne in de Doornstraat. De stad laat de vloer volledig uitbreken en heraanleggen.

De kapotte vloer van de kazerne leidt tot gevaarlijke situaties voor de brandweermannen bij interventies. Poperinge investeert daarom ongeveer 149.000 euro. Bij de voorbereidende werken wordt de oude vloer uitgebroken en worden riolering en wapening voorzien. Daarna wordt de vloer opnieuw aangelegd in polierbeton.

“Er zijn putten ontstaan in de vloer, die daardoor nog moeilijk te onderhouden en te poetsen is. Jaren geleden al kocht de stad grond aan in de Ouderdomseweg, nabij het gebouw van de stedelijke technische dienst, voor de bouw van een nieuwe brandweerkazerne. Maar door de blijvende onenigheid binnen de Hulpverleningszone Westhoek, kan het nog vele jaren duren voor er beslist wordt of daar al of niet een nieuwe brandweerkazerne komt. Ondertussen kunnen we niet verder dan gebruik maken van de kazerne in de Doornstraat”, zegt burgemeester Christof Dejaegher (CD&V). (AHP)