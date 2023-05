Brandweer Zuid-Ijzer gooit de poorten open: “Je ontdekt hoe we auto’s openknippen”

Brandweer Zuid-Ijzer opent zaterdag 20 mei en zondag 21 mei de deuren. Je ontdekt de kazerne en kan onder andere een demo bijwonen om te leren reanimeren.

Op het openPOORTweekend gooit brandweer Zuid-Ijzer langs de Haringestraat 26A in Roesbrugge de poorten van de kazerne open. “Na drie jaar doen we graag de poorten van onze brandweer- en ambulancedienst weer open voor de bevolking. Iedereen kan kennismaken met de taken van de brandweerlieden en ambulanciers”, zegt luitenant Daan Vandenbussche, postoverste van post Zuid-IJzer.

Demo’s

Brandweer Zuid-Ijzer is ontstaan in 2008 door een samensmelting van de posten Proven en Roesbrugge. Watou kwam erbij in 2014. “Je ziet ons aan het werk tijdens talrijke demo’s zoals een auto openknippen na een ongeval, EHBO, reanimatie, wespenverdelging, brandveilig samenleven, brandblussen… Voor de jongste is er animatie voorzien zoals schminken, springkasteel, blushuisje, eendjeskraam.”

Het brandweerterras is op zondag 21 mei vanaf 10.30 tot 16.30 uur doorlopend open met verschillende eetstanden. “Tijdens het hele weekend kun je tombolatickets kopen. Op zondagavond worden de prijzen getrokken door een onschuldige hand. De hoofdprijs is een veiligheidspakket ter waarde van 199 euro, daarnaast kan je ook een brandalarm of een EHBO-pakket winnen.”