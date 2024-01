Brandweer zone 1 bedankt personeelsleden na een zeer druk jaar

De brandweer van zone 1 heeft er een bijzonder druk jaar op zitten. De ziekenwagens reden 10.315 keer uit, de brandweerwagens deden 3.125 interventies. “Dat is een lichte stijging ten opzichte van 2022, maar de stijgende trend houdt al meerdere jaren aan”, zegt postoverste Jeroen Bonte, die tijdens een receptie zijn collega’s bedankte voor hun engagement en 31 leden een medaille van verdienste kon overhandigen. Het korps van zone 1 telt nu 175 brandweerlui, nadat er vorig jaar 12 nieuwe mensen (vijf beroeps en zeven vrijwilligers) het team versterkten. Er werd voor 1,2 miljoen euro geïnvesteerd in materiaal, zoals de aankoop van twee nieuwe ziekenwagens, een tankwagen, een commandowagen en een kleine materiaalwagen. “In 2024 wordt verder ingezet op het dossier van de nieuwe zonale brandweerkazerne, die in 2027 in gebruik moet genomen worden langs de Dirk Martensstraat.” En nu al te noteren in de agenda: na een schrikkeljaar organiseert de brandweer weer een grootse opendeurdag. Deze zal plaatsvinden op 31 augustus. (ON/gf)