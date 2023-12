Brandweer wuift postoverste Frank Vanhixe uit met verrassingsfeest: “Mijn hart blijft bij de brandweer”

Einde van een tijdperk: na 44 jaar neemt Frank Vanhixe afscheid van de Gistelse brandweerpost. 33 jaar lang was hij er postoverste. “Ik denk dat ik tevreden mag terugblikken op mijn carrière”, blijft de minzame majoor bescheiden. Francis Vermote (61) volgt Vanhixe op.

Hij wist van niks, Frank Vanhixe. In het grootste geheim bereidde de brandweerpost een verrassingsdag voor hun afscheidnemende leidinggevende voor. Met een gezellig feestje in de kazerne wuifden de collega’s hem uit. Dat mag ook wel, na een schitterende carrière van maar liefst 44 jaar.

Twee dode kindjes

“Ik startte bij de brandweer in september 1979”, opent Vanhixe, die komend weekend 66 jaar wordt. “Mijn toetreding kende een dubbele reden. Ik begon het jaar ervoor te werken bij de technische dienst van Stad Gistel. Maar de doorslag kwam er toen op de hoek van de straat waar we toen woonden een autobrand uitbrak. Ik was er als eerste bij, met een brandblusapparaat in de aanslag. Na mijn legerdienst sloot ik me bij het korps aan.”

In die 44 jaar maakte hij heel wat mee. “Ik was nog heel jong toen ik aanwezig was bij een brand in het naburige Westkerke, waarbij een mama en twee kindjes het leven lieten. Ook een zware brand in de Warandestraat blijft me bij. Recenter (eind april, red.) was er ook de hevige industriebrand in de Rochesterlaan bij recyclagebedrijf Vandewiele. Dit doet me ook denken aan een zware brand in 1985 in de nabije Konijnenboslaan, bij 1001 Matrassen, enkel de muren bleven toen overeind.”

“Afscheidsfeest van de brand- weerpost is voor mij een grote erkenning”

In 1990, en na verschillende opleidingen, cursussen en bevorderingen, was Vanhixe de nieuwe postoverste. Hij volgde daarmee Luc Ghyselbrecht op. Die functie legt hij nu dus neer. “Wat een goede postoverste maakt? Daar kan ik echt niet op antwoorden”, blijft hij nuchter. “Je moet goed luisteren en durven doordachte beslissingen nemen. Het is voor mij een grote erkenning dat de brandweerpost een afscheidsfeest organiseerde. Ik denk dat ik tevreden mag terugblikken op m’n carrière. Wat ik nu zal doen? Ach, ik blijf rustig actief: helpen bij de kinderen, bijspringen wanneer nodig, Het hart blijft bij de brandweer. De jaarlijkse Sint-Barbarafeesten van eerder dit najaar waren mijn laatste. Als brandweerman, weliswaar, niet als sympathisant. De vzw Vriendenkring Brandweer Gistel kan op me blijven rekenen.”

Bijstand is voorzien

Vanhixe zag het hulpverleningslandschap ook evolueren. “Neem nu de aandacht naar mentaal welzijn bij brandweerkrachten. Eerst had je de Fire Stress Teams (FIST), die vervolgens zijn overgegaan naar COT of Collegiaal Ondersteuningsteam. Bij traumatische gebeurtenissen kunnen brandweerlui terecht bij collega’s die opgeleid zijn om mentale weerbaarheid en veerkracht te geven. Indien nodig kan dus psychologische bijstand geleverd worden aan collega’s.”

Ervaren opvolger

Francis Vermote (61) volgt Vanhixe op. De Gistelnaar is ook al 42 jaar actief bij de brandweer. “Mijn vader werkte bij de toenmalige West-Vlaamse Elektriciteitsmaatschappij (WVEM), de voorloper van Infrax en nu Fluvius. Ik mocht toen vaak mee tijdens interventies, zoals branden en pannes – zoiets is nu ondenkbaar. Papa had ook altijd een boekje van het Rode Kruis bij zich. Zo is de interesse in hulpverlening gegroeid. We woonden ook vlakbij de WVEM- en latere Infrax-site in de Nieuwpoorsesteenweg. Ik studeerde verpleegkunde en ging in 1981 als vrijwilliger bij de Gistelse brandweer aan de slag. Nooit gedacht dat ik hier nu zou staan als commandant en postoverste. Frank en ik hebben doorheen de jaren heel veel met elkaar samengewerkt, en ik kan alleen maar erkentelijk zijn voor zijn inspanningen. Zo slaagde hij erin om een gezond financieel beleid te voeren en te zaaien naar de zak binnen de marges van het zonebeleid. Ik zal in eerste instantie zijn beleid voortzetten.”

Momenteel telt de post 65 krachten, brandweercollega’s en ambulanciers samengeteld. Brandweer Gistel blijft in de toekomst ook op zoek gaan naar nieuwe recruten.