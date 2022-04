Brandweer Westhoek wint Kortom Communicatie Award Overheid voor aanwervingscampagne

Tijdens de Kortom Awardshow in Antwerpen werd de succesvolle aanwervingscampagne van brandweer Westhoek voor brandweervrijwilligers van 2021 uitgeroepen tot winnaar van de Kortom Communicatie Award Overheid.

De Kortom Awards belonen projecten van overheden én social profitorganisaties die het belang van communicatie onderstrepen. Uit 59 projectvoorstellen selecteerde de jury 5 laureaten voor de Communicatie Award Overheid en 5 laureaten voor de Communicatie Award Social Profit. De jury selecteerde ook 3 laureaten voor de allereerste Kortom Scriptieprijs.

Brandweer Westhoek had meer dan 300 geïnteresseerden en 54 effectieve sollicitaties. Dat is 50% meer als de voorbije campagnes

De aanwervingscampagne voor brandweervrijwilligers van 2021 werd door de jury uitgeroepen tot winnaar van de Kortom Communicatie Award Overheid en gaf volgende duiding bij hun keuze: “We waren heel sterk onder de indruk van het resultaat. Brandweer Westhoek had meer dan 300 geïnteresseerden en 54 effectieve sollicitaties. Dat is 50% meer als de voorbije campagnes die ze gedaan hebben. De campagne is ook helemaal uitgewerkt van A tot Z. Er is echt aan de kleine details gedacht: een facebookbutton, nudging… alle details klopten eigenlijk. Wat ook heel sterk was, dat de campagne voor en door collega’s werd gebracht. Dat hun eigen brandweerlui als ambassadeurs werden ingezet. Tot slot, hebben ze de bril van de doelgroep opgezet: waar gaan ze die bereiken, waar zijn de contactpunten,… en dat Brandweer Westhoek daar heel sterk heeft op ingezet.”

54 nieuwe vrijwilligers

“Samen met de stuurgroep aanwerving, de 22 postverantwoordelijken aanwerving en het diensthoofd communicatie werd de campagne uitgerold en breed uitgedragen over de volledige hulpverleningszone. Dankzij de vele inspanningen konden we vorig jaar maar liefst 54 nieuwe brandweervrijwilligers binnenhalen. Het grootste aantal ooit sinds de start van de brandweerzone,” aldus zonecommandant Kristof Dorné. “Het feit dat deze campagne als winnaar uit de bus komt, bevestigt ons dat we op de goede weg zijn om in de toekomst nog meer kandidaten te overtuigen. De vrijwilligers zijn in bepaalde posten nog steeds broodnodig en dus meer dan welkom,” besluit Kristof Dorné.

Beloning voor hard werk

“Het winnen van de Kortom Communicatie Award Overheid is een erkenning voor het harde werk van het afgelopen jaar en nu reeds een opsteker voor het voltallige team”, volgens diensthoofd Communicatie Kristof Louagie. “Dankzij de uitrol van de campagne, door alle 22 posten over de 18 steden en gemeenten van onze hulpverleningszone heen, behaalden we in de eerste plaats een zeer goed resultaat qua instroom en werden we nu ook beloond voor dit harde werk.”

Aanwervingscampagne halfweg

De eerste fase van de aanwervingscampagne 2022 is ondertussen halfweg en de eerste golf aan infosessies wordt dinsdag 26 april beëindigd. Ondertussen kwamen heel wat geïnteresseerden langs en hopen we ook dit jaar een goed resultaat neer te zetten. Eind mei en elke dinsdag in juni worden er nog in verschillende brandweerposten infosessies georganiseerd. Daarnaast zal een team van deskundigen de kandidaat-brandweervrijwilligers bijstaan met raad en daad tijdens de oefendagen voor het behalen van het Federaal Geschiktheidsattest.