Brandweer Westhoek verwelkomt grootste groep nieuwe brandweervrijwilligers ooit

Begin dit jaar lanceerde Brandweer Westhoek de zoektocht naar kandidaat-brandweervrijwilligers met een grootschalige aanwervingscampagne. Na het doorlopen van het volledige aanwervingsproces, verwelkomt Brandweer Westhoek de grootste groep nieuwe brandweervrijwilligers sinds de opstart van de hulpverleningszone. Maar liefst 54 rekruten starten in januari met hun opleiding tot brandweerman.

“Om klaar te zijn voor de uitdagingen van morgen, is het belangrijk dat we een zeer goede basis hebben. Brandweervrijwilligers spelen dan ook een cruciale rol in de hulpverlening” aldus zonecommandant Kristof Dorné. In samenwerking met het reclamebureau Insilencio werd dan ook een grootschalige aanwervingscampagne op poten gezet om het nodige brandweertalent aan te trekken.

Naast een gloednieuwe website met alle informatie voor de toekomstige brandweervrijwilligers, werden er in alle posten van de hulpverleningszone infosessies georganiseerd. Een uitgebreide communicatiecampagne op de sociale media moest dan weer zorgen voor de nodige publiciteit.

Per brandweerpost werd een verantwoordelijke aanwerving aangesteld die fungeerde als motor voor de campagne op lokaal niveau. De verantwoordelijke werd een echte ambassadeur en stond in voor de verspreiding van de communicatie, het geven van de infosessie en het begeleiden van alle kandidaten in hun aanwervingstraject.

Dankzij de lokale aanpak, staan maar liefst 54 nieuwe brandweervrijwilligers klaar om in januari te starten met hun opleiding tot brandweerman. De grootste groep ooit sinds de opstart van de hulpverleningszone.

Nog inspanningen nodig

Gemiddeld ziet Brandweer Westhoek jaarlijks zo’n 55 personen vertrekken wegens verschillende redenen: bereiken van pensioenleeftijd, medische redenen, familiale redenen, … Met de aanwerving van deze nieuwe groep rekruten zitten bepaalde posten in de hulpverleningszone safe. Andere posten hebben echter niet het verhoopte aantal kunnen binnenhalen, waardoor er ook in 2022 een extra inspanning zal moeten geleverd worden om nieuwe vrijwilligers aan te trekken.

Het komende jaar gaan alle posten over de gemeentegrenzen heen terug samenwerken om zo ook in 2022 zoveel mogelijk nieuwe brandweervrijwilligers te verwelkomen.