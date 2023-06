Brandweer Westhoek stelt uniek Brandweerdorp voor: “Ontsnap eens uit een huis vol rook”

Brandweer Westhoek stelde woensdagavond Het Brandweerdorp voor. Het is een uniek project bestaande uit drie initiatieven, gericht op het vinden van extra vrijwilligers, een kennismaking met de brandweer, info rond brandveiligheid en vooral: een unieke belevingscontainer rond brandgevaren in een keuken. “De bedoeling is dat we met dit Brandweerdorp naar evenementen trekken om de brandweer te promoten”, zegt woordvoerder Kristof Louagie.

Het Brandweerdorp werd woensdagavond voorgesteld in post Diksmuide. Het bestaat uit drie onderdelen: een dynamische aanwervingsbus, die eigenlijk een omgebouwde commandowagen is met de bedoeling om nieuwe vrijwilligers te vinden. Daarnaast is er een infostand ‘Brandveilig Samenleven’ waar brandpreventieadviseurs hun expertise delen en tot slot een zeker in West-Vlaanderen unieke belevingscontainer.

Nog 100 vrijwilligers te kort

“Met dit Brandweerdorp combineren we de drie projecten samen”, zegt Kristof Louagie. “De bedoeling is om de brandweer te promoten bij een groter publiek. We hebben er twee bedoelingen mee. Enerzijds hebben we de infostand Brandveilig Samenleven, die een upgrade kreeg. Sensibilisering rond brandveiligheid is een van de kerntaken van de brandweer. Dit doen we nu aanvullend met onze unieke belevingscontainer. Anderzijds is er nog steeds de zoektocht naar extra vrijwilligers. Na een eerdere campagne kregen we een instroom van 54 kandidaten, en vorig jaar waren dat er 38. Maar elk jaar zwaaien ook 55 mensen af. Dat maakt dat we op dit moment nog steeds een tekort hebben van 100 vrijwilligers in de zone.”

Blinkvanger

Blikvanger van Het Brandweerdorp is de unieke belevingscontainer. Zeker in West-Vlaanderen is dit een primeur. In de container wordt je ondergedompeld in een realistische situatie: een keukenbrand. Je krijgt er van heel dichtbij te zien hoe snel brand ontstaat en rook zich kan verspreiden, uiteraard in een veilige en gecontroleerde omgeving.

Op die manier kan je de impact en urgentie van brandgevaar beter begrijpen. Met de opgedane kennis ben je achteraf beter in staat om thuis gevaren in te schatten en jezelf en dierbaren te beschermen. Wie de belevingscontainer uitprobeerde, was nadien unaniem lovend over het realistische effect.

Evenementen

Het Brandweerdorp is geen vaste expo maar is een rondtrekkend geheel waarmee de brandweer naar evenementen trekt. “Bedoeling is dat we op uitnodiging naar evenementen groot of klein gaan waar we iedereen kunnen laten kennismaken met de brandweer. De grote droom is dat op grote festivals te doen.” Het publiek kan een eerste keer kennismaken met Het Brandweerdorp op de opendeurdag van brandweerpost De Panne op 25 juni. Op 5 juli is het dorp te vinden op de opendeurdag van de luchtmachtbasis in Koksijde. (JH)

Info: https://brandweerwesthoek.be/brandweerdorp.