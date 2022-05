Brandweer Westhoek start zesde jeugdbrandweergroep in Westkust en Veurne

Brandweer Westhoek wil vanaf september starten met een nieuwe jeugdbrandweergroep in regio Westkust, Veurne en Lo-Reninge. Vanaf dan zal Westhoek zes jeugdbrandweergroepen tellen, verspreid over de zone. “Zo’n jeugdbrandweer is de ideale kweekvijver voor brandweertalent en een belangrijke schakel in de zoektocht naar vrijwilligers”, zegt zonecommandant Kristof Dorné.

Brandweer Westhoek telt al vijf jeugdbrandweerteams maar aan de kust was er nog een manco. Dat wordt nu opgelost met het nieuwe project dat vanaf september start. Technische ontwikkelingen volgen elkaar in snel tempo op en nieuwe taken dienen zich aan. De nood aan nieuwe brandweervrijwilligers is hoog. De jeugdbrandweer kan hiervoor een oplossing bieden. Bij een jeugdkorps worden jongens en meisjes van 12 jaar tot 18 jaar op een speelse manier ingewerkt in het brandweergebeuren. Het zijn jonge mensen die op één of andere manier belangstelling tonen in de brandweer; hetzij bij een demonstratie of op een opendeurdag; hetzij doordat een familielid bij de actieve brandweer is. Deze belangstelling wordt bij de jeugdbrandweer verder uitgebouwd en uitgediept.

Ideale kweekvijver

“Als hulpverleningszone hechten wij een zeer groot belang aan een goeie jeugdwerking. Wij ondersteunen deze werking met de aankoop van kledij, oefenmateriaal en het ter beschikking stellen van lokalen en voertuigen,” aldus Majoor Kristof Dorné, zonecommandant Brandweer Westhoek. “De jeugdbrandweer is een ideale kweekvijver voor nieuw brandweertalent en een zeer belangrijke schakel in de zoektocht naar nieuwe brandweervrijwilligers. Met de opstart van deze zesde jeugdbrandweergroep onderstrepen we nogmaals ons engagement in de jeugdwerking en hopen we ook in regio Westkust binnen een aantal jaar een positieve personeelsinstroom te kunnen garanderen, net zoals onze andere brandweerposten met een jeugdbrandweergroep”, besluit Kristof Dorné.

Voor wie?

Bedoeling is dat de werking in september wordt opgestart en brandweerpost Veurne zal de uitvalsbasis zijn. De instructeurs voor Jeugdbrandweer Westkust komen uit de brandweerposten De Panne, Koksijde, Lo-Reninge, Nieuwpoort & Veurne. Zij kunnen rekenen op ondersteuning vanuit de vijf andere jeugdbrandweergroepen en de hulpverleningszone. Jongeren die interesse hebben moeten aan deze voorwaarden voldoen: minimum 12 en maximum 15 jaar oud zijn. Wonen in een van de gemeenten van de Westhoek. Medisch geschikt bevonden zijn op basis van een medische vragenlijst ingevuld door de huisarts. Een volledig inschrijvingsdossier ingevuld door de ouders indienen en 25 euro lidgeld betalen. Tot slot moet je ook bereik zijn om toe te treden tot de dichtstbijzijnde post met een jeugdwerking. Meer info is te vinden op de kanalen van brandweer Westhoek. (JH)