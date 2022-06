Brandweer Wervik zwaait kapitein-postoverste Filip Simoens uit

Met ingang van het nieuwe jaar nam Filip Simoens ontslag als postoverste-kapitein van de vrijwillige brandweer Wervik. Hij werd in november 60 jaar en mag terugblikken op een loopbaan van maar liefst 40 jaar als brandweerman. Volgende week zondag wordt Filip Simoens gehuldigd in het stadhuis en vindt de machtsoverdracht plaats. Begin dit jaar werd kapitein Johan Bonnier (55) zijn opvolger.

Door zijn juwelierszaak in de Vlamingenstraat wordt het voor Filip Simoens allemaal te druk. Sinds 1991 heeft hij de leiding over het brandweerkorps in de Tabaksstad. Raymond Couckuyt zaliger was zijn voorganger. “Mijn beslissing was al in maart vorig jaar gevallen”, klinkt het.

“Hier in mijn juwelierszaak heb ik genoeg werk en dan ‘s avonds opnieuw beginnen voor de brandweer werd te veel. 60 jaar worden is een drempel om daarnaast nog iets te doen. Plus die verantwoordelijkheid, er kwam heel veel bij kijken.”

Sedert juwelier Johan Verhaege wat verderop in de Molenstraat op pensioen ging, is Filip Simoens de laatste juwelier-goudsmid in de Tabaksstad. “Ons beroep is met uitsterven bedreigd”, zegt Filip. “Ik hoor dat ook vaak van vertegenwoordigers. Er stoppen collega’s, maar er komen geen nieuwe mensen meer bij. In Komen-Waasten is er niemand meer.”

Corona

Ook corona heeft in de beslissing een rol gespeeld. “Zowel mijn vrouw Marjan als ikzelf waren positief en zijn ziek geweest”, zegt Simoens. “Marjan was drie maanden in ziekteverlof. Tijdens onze paasvakantie vorig jaar gingen we aan het denken. Toen ik de burgemeester op de hoogte bracht, had men tijd genoeg om een opvolger te zoeken. Men had nog meer dan een half jaar. Ik nam afscheid zonder een wrang gevoel. Integendeel, de brandweer blijf ik in mijn hart dragen. Ik ben er toch 40 jaar bij geweest. Waarvan 30 jaar als dienstchef en sedert de brandweerhervorming als kapitein-postoverste. Het contact met de mensen heb ik hier in mijn winkel gelukkig nog genoeg. Ik viel niet in een zwart gat. Mijn functie was hoofdzakelijk een administratieve job geworden. Met zeer veel vergaderingen en dat mis ik nu niet. Mijn tijd is nu anders ingevuld. Al heb ik hier geen minuut om met mijn vingers te draaien. Bovendien blijf ik voorzitter van de Stadsharmonie Wervik.”

De brandweerhervorming in 2015 zorgde voor een hele ommezwaai. Brandweermannen haakten af. Al maandenlang voert men een campagne voor nieuwe vrijwilligers. “Het uitgangspunt van de brandweerhervorming was dat de hulp voor iedere burger gelijk moest zijn en de opleiding voor iedereen gelijk, beroeps of vrijwilliger”, vertelt Filip. “Die kennis moet gelijk zijn. Daarvan kan men wel dromen, maar is dat nodig of niet? Volgens mij heeft men het te ver gezocht.”

Lat te hoog

Wervik telde ooit 54 brandweermannen. Nu nog 41 of 42. “Met de brandweerhervorming heeft men al die maatregelen ingevoerd”, zegt Filip. “Voor sommige mensen ligt die lat te hoog voor de tijd die ze moeten investeren. Een opleiding van 24 uren, met soms een verplaatsing naar de les in Zedelgem. Daarnaast is er ook de verplichting om zoveel mogelijk aanwezig te zijn. Brandweerposten die volzet zijn, zijn een rariteit geworden.”

Al enkele jaren is er sprake van een nieuwe brandweerkazerne aan de rotonde in de Geluwesesteenweg. De grond is verworven maar het blijft evenwel maar aanslepen. “Als er een politieke wil is, dan komt er een nieuw brandweerarsenaal”, geeft Simoens aan. In al die jaren maakte Filip Simoens als brandweercommandant enkele zware branden mee. “Zoals bij ramen en deuren Wertim in de Rapetstraat en de snooker Poseidon in de Komenstraat”, blikt hij terug.

“Naast bedrijfsbranden hadden we ook een paar serieuze branden in het centrum. Helaas soms met dodelijke slachtoffers. Het oogt de afgelopen jaren dat het aantal branden aan het verminderen is. Of dat te maken heeft met preventie, waarschijnlijk wel. Het stemt me tevreden dat in heel mijn carrière geen enkele brandweerman in een brand is gebleven of erge verwondingen opliep. Dat zou een heel zware tol zijn geweest.”

Ingenieur Johan Bonnier (55) uit de Motestraat werd begin dit jaar zijn opvolger. “Ik ben absoluut tevreden met die keuze”, benadrukt Simoens. “Johan heeft genoeg kennis en energie om dat te doen. Pas op, zijn taak is niet gemakkelijk. Het blijft een uitdaging.”

Boodschap

De afscheidnemende brandweerbevelhebber heeft ook nog een boodschap voor zijn opvolger en de politiek. “De stad gaat financiële inspanningen moeten doen en blijven doen om de toekomst van ons brandweerkorps te vrijwaren”, meent Filip. “Ons korps mocht qua wagenpark gezien zijn. Sedert de brandweerhervorming is het aantal manschappen aan het afbrokkelen. De zone wil rationaliseren. Wervik en mijn opvolger moeten op hun strepen staan. Er moet hier een minimum aan materiaal blijven. Nu hebben we nog één autopomp. Voldoende materiaal is ook een motivatie voor de brandweermannen. Voldoende materiaal was vroeger nodig, dus waarom zou dat nu niet meer nodig zijn?”

