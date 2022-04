Brandweer viert Sint-Barbara in de lente

Na een pauze van meer dan 2 jaar mochten de brandweerlieden van Lauwe opnieuw hun feesttenue aantrekken. De Sint-Barbarafeesten kunnen opnieuw worden georganiseerd en in de grensgemeente ging dat meteen gepaard met een paar welverdiende diploma’s en benoemingen.

Verzamelen geblazen aan De Club, de tweede thuis voor de mannen en vrouwen van de brandweerpost Lauwe. In bijzijn van de burgemeester en de nieuwe zonecommandant konden ze, voor het eerst sinds de uitbraak van het coronavirus, hun feestdag vieren. De vorige jaren werd de feestdag, die traditioneel plaatsvindt op 4 december, afgelast. Geen enkel korps wilde de operationele inzetbaarheid van de manschappen op het spel zetten.

Naast het voltallige korps tekende ook Meens burgemeester Eddy Lust present. Tijdens zijn toespraak stak hij zijn bewondering voor deze helden van het vuur niet onder stoelen of banken. “Wanneer wij elkaar tegen het lijf lopen is dat meestal in het kader van heel wat minder aangenaam nieuws”, klonk het.

Emoties

“Branden, ongevallen of andere situaties waar leed en emoties de bovenhand krijgen maar waar jullie keer op keer tussenkomen. Geen moment van aarzeling, geen twijfel maar een plichtbewustheid die geen grenzen kent. De volledige gemeenschap is jullie dankbaar en vandaag mag dat extra in de verf worden gezet.”

De toespraak van kersvers zonecommandant Olivier Dorme ging dan weer, zonder enige verrassing, over de komst van de nieuwe kazerne op de site Bramier. “Het wordt een plaats waar het familiegevoel van de brandweer in de verf zal worden gezet. De families van Lauwe en Marke worden samengevoegd en zullen in de toekomst samen uitrijden. De bouw van de nieuwe kazerne zit op schema en we kijken dan ook uit naar het moment waarop we de deuren er voor het eerst zullen kunnen openen.”

Na de toespraken volgden 5 momenten waar heel wat mensen naar uit zaten te kijken. Een brandweerman kreeg er zijn officiële benoeming, iets wat door de coronacrisis keer op keer werd uitgesteld. 3 brandweerlieden kregen er hun diploma van adjudant en postoverste Frank Degraeve mocht dan weer een medaille van de ridderorde in ontvangst nemen.