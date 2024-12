Brandweer viert patroonheilige Sint-Barbara

Naar aloude gewoonte vierde ook de brandweerpost van Gistel ‘hun’ patroonheilige tijdens Sint-Barbara. “Elke brandweerpost geeft een eigen invulling aan het feest, wij opteerden voor een gezellig etentje met de collega’s en hun partners”, zegt postoverste Francis Vermote. De organisatie was in handen van de Vriendenkring Brandweer Gistel. “Dit jaar zetten we de collega’s in de kijker die een brevet hebben behaald”, zegt Joshi Dendulle van de Vriendenkring. “Dat gaat van lesgevers tot preventieadviseurs of evaluatieleiders tot ambulanciers, korporaals, sergeanten, adjudanten, officieren – van het basiskader tot bevelvoerders, dus.” Het feest vond plaats in Salons De Vrede in Ichtegem. De Barbarafeesten worden zowel in ons land als het buitenland gehouden. Sint-Barbara is ook patroonheilige voor bijvoorbeeld mijnwerkers, ingenieurs en infanteristen. (TVA/foto PM)