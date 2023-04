Brandweer Veurne neemt nieuwe commandowagen en autopomp in dienst

Brandweerpost Veurne nam officieel twee nieuwe voertuigen in dienst. het eerste in een nieuwe multifunctionele autopomp die intussen al in gebruik werd genomen. Burgemeester van Veurne Peter Roose (Veurne Plus) overhandigde ook de sleutels van de nieuwe commandowagen voor de officieren, een Volvo XC40.

Het wagenpark van brandweerpost Veurne kreeg recent een upgrade. Een multifunctionele autopomp Mercedes-Benz werd er recent in gebruik genomen. “Het gaat om een vrachtwagen met achterwielaandrijving en een pomp die op lage druk 2000L/min kan leveren en bij hoge druk 400L/min”, verklaarde luitenant Nicolas Garmyn. “De originele cabine werd aangepast om in totaal 6 personen te kunnen vervoeren. Het voertuig heeft een watertank van 2500L om bij aankomst de eerste aanval te kunnen inzetten en beschikt ook over twee schuimtanks.”

Grote ventilator

De tweede is een Volvo XC40 officierenwagen met mild hybrid motor. De voertuigen kosten respectievelijk 275.000 en 40.000 euro. Nog nieuw bij de brandweer: een grootdebietventilator, met een kostprijs van 25.000 euro. “Deze zal gebruikt worden waar er heel grote hoeveelheden rook moeten geëvacueerd worden uit gesloten ruimtes op korte tijd”, vervolgt Garmyn. “In eerste instantie denken we hierbij aan de vele ondergrondse garages die onder appartementsgebouwen gebouwd werden. De ventilator kan maar liefst 220.000 kubieke meter lucht in één uur verplaatsen.

Spaghettislag

Ter vergelijking: de ‘gewone’ ventilator die in de autopomp zit heeft een debiet van 24.000 kubieke meter per uur.” Tot slot nodigde de brandweer iedereen ook uit voor de benefiet van de betreurde sergeant Jan Bouttry, die stierf aan de spierziekte ALS. Op zaterdag 27 mei vindt daarom een spaghettislag plaats met als goede doel de ALS-Liga. Daarnaast is de brandweer ook nog op zoek naar extra vrijwilligers. In Veurne meer bepaald zijn er acht openstaande plaatsen en komt er op 23 mei een nieuwe infosessie. (JH)