Brandweer verwent blokkende studenten

Blokken in de feestperiode is niet leuk. Steden en gemeenten proberen de studenten te steunen door het ter beschikking stellen van ‘blokkoten’. De spuitgasten van brandweerpost Bramier, die zowel Lauwe als Marke verenigt, besloten woensdag om de blokkende studenten wat ontspanning te brengen. Vanuit hun kazerne vertrok een colonne voertuigen richting Aalbeke, Marke, Lauwe en Menen. “Op die vier locaties hebben de steden blokkoten ingericht, plaatsen waar studenten samen kunnen komen om te studeren.”

Warme wafels

Maxim Coussement, een van de drijvende krachten achter het initiatief, is zelf actief als vrijwilliger bij brandweerpost Bramier. “Er moet op tijd en stond plaats worden gemaakt voor ontspanning en dat proberen we te brengen met onze colonne. In een vrachtwagen hebben we een wafelstand opgebouwd, waarmee we studenten warme wafels aanbieden. Dankzij een resem aan sponsors kunnen we hen ook allemaal een goodiebag geven.”

De actie is voor Lauwe niet nieuw, maar voor het eerst neemt ook brandweerpost Menen deel. “We hebben dit in volle coronaperiode al eens georganiseerd, maar dan enkel lokaal”, vult Maxim aan. “Dat was toen een waanzinnig succes en Menen wilde dit jaar dan ook maar al te graag wat extra hulp aanbieden. We moeten ook toegeven dat het voor ons een stevige PR-actie is. De brandweer is steeds op zoek naar nieuwe vrijwilligers en zo kunnen we de jongeren misschien wel warm maken voor een carrière bij de soldaten van het vuur.”

300 goodiebags

Die studenten konden de ontspanning erg waarderen. “Ik heb examens op 26 januari en kom hier studeren om thuis niet afgeleid te worden”, lacht Bo. “Toch is het altijd een beetje zuur te zien dat heel wat mensen volop feesten, terwijl wij tussen de boeken zitten. Brandweermannen die ons een wafel komen geven terwijl er muziek door de luidsprekers knalt? Het helpt de druk van de ketel te halen.”

In totaal werden meer dan 300 goodiebags uitgedeeld. Het Menens stadsbestuur deed ook een duit in het zakje en gaf onder meer tickets voor het stedelijk zwembad cadeau.