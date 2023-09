Brandweer verrast adjudant Philippe Gardyn op zijn verjaardag en afscheid

Adjudant Philippe Gardyn uit Wervik is vandaag 66 jaar en zwaait na maar liefst 49 jaar dienst af bij het vrijwillig brandweerkorps. Een ontvangst in het stadhuis was voor de jarige een complete verrassing. Hij werd aangesteld tot ere-adjudant en kreeg het diploma ‘Barman van de kantine van de brandweerpost Wervik’. Philippe werd thuis in de Duivenstraat door zijn collega’s afgehaald. Met loeiende sirenes ging het richting het stadhuis.

Samen met zijn echtgenote Hilda Marez, zijn moeder Monique en schoonvader Willy. Aan de inkom van het stadhuis vormden de brandweermannen een erehaag. “49 jaar bij de brandweer is een zeer uitzonderlijke prestatie, niet alleen hier maar in heel Vlaanderen”, aldus eerste schepen Bercy Slegers (CD&V). “Zo’n levenswerk kunnen we niet zomaar laten voorbijgaan.”

Slegers verwees ook naar de grote brandweeroefening zaterdag in en rond de monumentale Sint-Medarduskerk. “Het was prachtig om te zien hoe jullie professioneel op elkaar zijn ingespeeld”, richtte ze zich tot de brandweerlui. “Philippe liep daar op enkele dagen van zijn afscheid met hart en ziel rond, zoals het zijn eerste dag is.”

Zoals hij vrijdag in de krant vertelde wordt Philippe barman. “Het diploma van barman is niet symbolisch maar een engagement”, aldus kapitein-postoverste Johan Bonnier. “Philippe heeft beloofd als barman alle anekdotes te vertellen, zonder één te vergeten.”

In het brandweerarsenaal volgt zaterdag nog een groot afscheidsfeest met maar liefst 150 genodigden. (EDB)