Brandweer van Wervik heeft een nieuwe ambulance

De Brandweerzone Westhoek bezorgde de brandweerpost in Wervik een gloednieuwe ambulance 112. Goed voor een investering van 185.000 euro en daarbij komt ook nog eens 20.000 euro voor de uitrusting.

De huidige ambulance doet dezer dagen nog dienst, maar is ondertussen ruim acht jaar oud en zal binnen de Brandweerzone Westhoek een reserveambulance worden.

“Ik veronderstel dat de nieuw ambulance binnen pakweg een maand zal worden gebruikt”, zegt kapitein-postoverste Johan Bonnier. “De ambulance gaat eerst naar de garage West-Trucks en dealer van MAN op de Polderhoek in Geluveld en onze ambulanciers moeten dan nog het gebruik van de nieuwe ambulance onder de knie hebben.”

Recordaantal ritten

De ambulance 112 deed vorig jaar meer dan 1.700 ritten. “Wat een record is”, zegt Johan Bonnier “We komen in die periode uit aan maar liefst 268.000 kilometer. We beschikken hier over een 25-tal hulpverleners-ambulanciers. Daarvan zijn er een tiental ook brandweerman. Er komen in de loop van het jaar twee beroepskrachten ter ondersteuning van de vrijwillige hulpverlener-ambulanciers en brandweermannen en brandweervrouw in de post Wervik.”

De nieuwe ambulance is de aanzet van een opmerkelijke vernieuwing van het wagenpark dit en volgend jaar. “Dit jaar wordt er een tankwagen 9.000 liter geleverd”, aldus Johan Bonnier. “In het najaar en begin volgend jaar twee materiaalwagens voor post Wervik en post Geluwe, een minibus voor post Geluwe in het najaar, een officierenwagen voor post Geluwe in de lente van dit jaar en volgend jaar één voor post Wervik.” (EDB)