Brandweer trakteert Residentie Hardoy op een echte markt

Op woensdag, 31 augustus wordt de site van Residentie Hardoy omgetoverd tot een echt marktplein waar diverse marktkramers hun opwachting zullen maken voor hun marktactiviteit. Het is een initiatief van de Midwest Brandweerzone, post Ardooie.

“Een aantal leden van de brandweer zijn onder de indruk van de vele inspanningen van het animatieteam van de residentie. Ze boeien dagelijks de bewoners en hebben daarvoor middelen nodig. Om hen nog beter te voorzien van de nodige apparatuur om hun taak als animator uit te oefenen, willen we hen een steuntje bieden. Vandaar dit benefietinitiatief. Het zal doorgaan in Residentie Hardoy aan de Eekhoutstraat. Iedereen is er welkom. In september zal dit herhaald worden in BEN, want voor ons zijn de beide rusthuizen, of woonzorgcentra evenwaardig; we zien bij beiden de inspanningen op het vlak van animatie”, aldus de brandweer met een nog steeds dynamische oud-commandant Johan. Om deze benefiet gestalte te geven, kozen ze in Hardoy, samen met de brandweer voor een heuse markt met de aanwezigheid van marktkramers.

Nathalie Demuynck en Stefanie Vandenbroucke van de residentie staan mee in voor een puike organisatie tussen 14 en 18 uur. “Wij zijn de brandweer uiteraard dankbaar voor het aanbod en het initiatief”, vertelt Nathalie. “Ook de marktkramers genieten onze waardering. Ze komen met een zeer gevarieerd aanbod. Er is alvast een kippenkraam met kip aan het spit, er zijn groenten en fruit, snoepgoed en eierkoeken, er is een kraam met kledij en slaapkledij, je kunt je voorraad wenskaarten aanvullen en misschien vind je hier een mooi en siervol juweel. Kortom, alles wat op de markt thuishoort.”

Muzikale sfeer

Maar er is meer. In de namiddag zullen de Genieters, een orkest uit onze eigen regio, je laten genieten van de muzikale sfeer. “En de brandweer zal een bar openhouden waar je terechtkunt voor een drankje of een gebakje en een ijscoupe. De opbrengst van deze bar is volledig ten voordele van onze animatiewerking in de residentie”, aldus Nathalie. (JM)

Marktdag in Hardoy op 31 augustus, vanaf 14 uur. Voor iedereen toegankelijk.